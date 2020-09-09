Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, corona virüsüne yakalandığını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin avukatlığını yapan Celal Çelik, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Coronaya yakalandığını duyuran Çelik, “Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi! Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK DA CORONA YAKALANDI

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.