Kılıçdaroğlu’nun avukatından çarpıcı iddialar: O hakim FETO iddiasıyla açığa alınıp tutuklanmıştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı

, Man Adası davasında çıkan yüksek tutarlı tazminat kararıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına önce 197 sonra da 359 bin lira tazminat ödemesi kararını değerlendirdi. Çelik şunları kaydetti:

5 AYRI DAVA: Kılıçdaroğlu'nun Man Adası açıklamaları sonrasında Erdoğan ve yakınları 5 dava açtı. Bu mahkemelerin hakimleri sürülerek yerlerine yeni hakimler atandı. Türkiye'de Erdoğan'ın istemediği bir kararı verecek hakim yok. Hakimler elbette baskı altında.

KAÇIYORDU: Man Adası davasına atanan ve geçen salı günü 197 bin liralık tazminat kararını veren hakimi değerlendirmek lazım. 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra FETÖ'cü olduğu iddiasıyla açığa alınan bir hakim. Açığa alındıktan sonra 6-7 FETÖ'cü hakim ve FETÖ'cü subaylarla birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp tutuklanıyor. FETÖ'cü olduğu iddiasıyla açığa alınmış ve tutuklanmış bir hakim sonra da bu davalara atanıyor. Şimdi siz gelinde bu mahkeme hakiminden adalet, tarafsızlık bekleyin. Böyle bir ihtimal elbette ki yoktu. Yaşadık ve gördük.

SUÇ DUYURUSU: Mahkeme hakimleri ‘Delillerinizi dikkate almayacağız' dediler. Tamamı hakkında suç duyurusunda bulunduk. 5 mahkemenin hakimi de aynı kararı verdi. Türk yargı tarihinde olmadık şekilde çok fahiş tazminatlara karar verdiler.