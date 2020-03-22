Kılıçdaroğlu’nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit’te yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

Dalgıç için İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bulunan Sarıgazi Cemevi’nde tören düzenlendi.

Törende corona virüs tedbirleri kapsamında Kartal ve Kadıköy Belediyesi tarafından maske ve eldiven dağıtılırken, sağlık görevlileri ve bir ambulans da hazır bekletildi.

Cenaze namazında ise saflar aralıklı oluşturuldu. Cemevindeki törene Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Fikriye Dalgıç’ın Kocaeli’nin Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.