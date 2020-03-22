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Kılıçdaroğlu’nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kız kardeşi Fikriye Dalgıç için İstanbul Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tugay SADAY
15:05 -
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit’te yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

(FOTO: SÖZCÜ)

Dalgıç için İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bulunan Sarıgazi Cemevi’nde tören düzenlendi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Törende corona virüs tedbirleri kapsamında Kartal ve Kadıköy Belediyesi tarafından maske ve eldiven dağıtılırken, sağlık görevlileri ve bir ambulans da hazır bekletildi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Cenaze namazında ise saflar aralıklı oluşturuldu. Cemevindeki törene Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Fikriye Dalgıç’ın Kocaeli’nin Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Son güncelleme: 15:12 22.03.2020
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