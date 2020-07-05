Kim bu eşkıya? İhbarı öğrenip geri geldi, darp etti şikayet geri çekildi

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde bir şehir eşkıyası aracıyla site önünden geçerken geçtiğimiz günlerde havaya ateş açtı. Sesleri duyan ve site girişinde bulunan güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine haber verdi.

Durumdan haberdar olan ve şikayet edildiğini öğrenen kişi siteye geldi ve güvenlikçiyi aramaya başladı.

Güvenlik kulübesine giden adam bir süre görevliyle konuştu.

YERDE DE VURDU

Görevli vardiya değişimi olduğunu kendisinin olaydan haberdar olmadığını, kimseyi şikayet etmediğini söylese de onu ikna edemedi.

Güvenlik görevlisine saldıran adam, onu darp etmeye başladı. İki eliyle görevlinin kafasını kavrayarak savurdu.

Aldığı darbeyle yere düşen görevliyi yerde yumruklamaya sürdüren adamı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kimseyi dinlemeyen adam görevlinin yüzüne yumruk atmaya ve tekmeler savurmaya devam etti.

ŞİKAYETİNİ ÇEKTİ

Görevliyi darp eden kişi daha sonra otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Karakola giderek şikayetçi olan güvenlik görevlisinin daha sonra şikayetini geri çektiği öğrenildi. (DHA)