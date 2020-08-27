Kırtasiye, servis ve kantin esnafı çok zor durumda

Yazılı basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, okulların yüz yüze eğitime 6 aydır ara verdiğini hatırlatarak kırtasiye esnafı, kantinciler ve okul servisi işletmecilerinin sorunlarını dile getirdi.

“ESNAF ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ VERİRKEN…”

Ağbaba, şunları söyledi:

* Okulların kapalı kaldığı süre içerisinde kırtasiye esnafı, kantinciler ve okul servisi işletmecileri zor günler geçirmektedir.

* Esnaf yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi verirken devlet esnaflara destek olarak sadece ağrı kesici vermekte yani sorunlarının çözümü için kalıcı adımlar ne yazık ki atmamaktadır.

* Türkiye genelinde en az 20 bin kitap ve kırtasiyeci esnafı destek beklemektedir.

“KAPANMA NOKTASINA GELEBİLİRLER”

* Kırtasiyeciler stokladıkları ürünü satamadıkları halde ödemelerinin vadesi geldi. Vergi, kira, kredi geri ödemeleri de kırtasiyecileri zor durumda bırakmaktadır.

* Sektöre yönelik acil tedbirler alınmazsa kitap ve kırtasiyeciler tükenme noktasına gelebilir.

“YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI”

Kantin işletmecilerinin ve okul servisi taşımacılığı yapanların sorunlarına da dikkat çeken Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

* Devlet okullarında 30 bin civarında kantin var. Özel okul, üniversite, yurt ve hastanelerde bu sayı 50 bin civarında. Bu işletmelerin toplamında en az 300 yüz bin civarında çalışan bulunmaktadır.

* Corona nedeniyle bu işletmeler 16 Mart’tan beri kapalı. İşletmeler, devletin verdiği 25’er bin liralık kredilerinden yararlanamadığı gibi Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da herhangi bir destek alamadı.

* Kantin kiralarına 1 yıl süreyle artış yapılmaması taleplerine rağmen bazı kantin kiralarında yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldı.

* Okul servisi taşımacılığında en az 400 bin kişi istihdam ediliyor. Servisçilerimiz şu anda çalışamıyor ve bankalara teminat için faiz ödüyor.

“DESTEKLER VERİLMELİDİR”

Ağbaba, devletin bu süreçte esnafa vermesi gereken destekleri şöyle sıraladı:

* Devlet kırtasiye sektörüne sıfır faizli, uzun vadeli kredi ve destekler vermelidir. Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle devlet, okul kantinlerinden kira almamalı ve kantincilere karşılıksız maddi yardımda bulunmalıdır.

* Servis işletmecilerinden ihale için alınan teminat mektupları iptal edilmeli, borçlarını ödeyemeyen servisçilere devlet bankaları faizsiz yeni kredi vererek özel bankalara olan borçlar kapatılmalıdır.

* Esnafın iş yeri kirasını, elektrik, su, doğalgaz, vergi, işçi ücreti, BAĞ-KUR, SGK ve diğer borçlarını karşılamalıdır.