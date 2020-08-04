Kızılay yardımlarını AKP’liler dağıttı! Vatandaştan sert tepki

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Kızılay'ın dar gelirli vatandaşlara ulaştırması gereken yardım paketlerini AKP'liler dağıttı.

Kurban Bayramı arefesinde yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla Kızılay Derneği yardımlarını dağıtan AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, sosyal medya hesabından kendisi ve partililerini yardım dağıtırken gösteren 35 fotoğraf paylaştı.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARI TEŞHİR ETTİLER

AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu'nun evlerine giderek Kızılay yardım paketlerini ilettiği vatandaşları paylaştığı fotoğraflarla teşhir etti. Girbiyanoğlu ile AKP'liler hediye verdikleri çocuklara çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Hayırseverlerin yoksul insanlara ulaştırmak için Kızılay'a yaptıkları bağışların AKP'lilerin siyasi amaçları için kullanılmasına birçok vatandaş tepki gösterdi.

KIZILAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan AKP İlçe Başkanı Girbiyanoğlu, ise Kızılay'a teşekkür etti, “Türkiye'de ve dünyada, insani yardım hizmeti denince akla ilk gelen kuruluşların başında yer alan ve gururumuz olan Türk Kızılayı'mıza, müstesna günlerden olan bu güzel Arefe gününde, ilçemizde yaptığı bu değerli çalışma için çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize, yüreğinize sağlık” ifadelerini kullandı.