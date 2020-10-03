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Kızılay yöneticilerine ‘güven’ cezası kesildi

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile kurumun Genel Müdürü İbrahim Altan’a ‘güveni kötüye kullanma’ dolayısıyla ceza kesilmesi şaşkınlık yarattı.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Kızılay yöneticilerine ‘güven’ cezası kesildi

Kızılay bu kez de, Genel Başkan Kerem Kınık ile Deniz Feneri Derneği'nden transfer edilen Genel Müdür İbrahim Altan'a kesilen cezalarla yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan soruşturma sonucu Kınık ve Altan'a yardım ve bağışlar konusunda, “Güveni kötüye kullanma” gerekçesiyle para cezası verildi.

Kerem Kınık

İTİRAZ ŞERHİ DÜŞTÜLER

Kızılay'da son dönemde yaşanan skandal iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca soruşturma açılmıştı. Soruşturma sonucu, Kınık'a iki ayrı konuda toplam 344 bin lira, Altan'a ise 70 bin lira ceza verildi. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Deniz Feneri davasından da 2.5 yıl hapse mahkûm olmuştu. Her iki isim, ödedikleri cezaya, “itiraz şerhi” düştü.

İbrahim Altan

İçişleri Bakanlığı para transfer
Son güncelleme: 02:20 03.10.2020
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