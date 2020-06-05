Kızılay’a yürüyen HDP’li vekillere polis müdahalesi

HDP’li milletvekilleri, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun haklarında kesinleşmiş yargı kararları okunduktan sonra gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından bugün Meclis’te açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından Kızılay’daki Güvenpark’a doğru yürüyüşe geçtiler. “Darbe var” dövizleri taşıyan HDP’li vekiller, ”Darbeci AKP” sloganları attı.

Ancak yürüyüşün sonlarına doğru HDP’li vekillere polis müdahalede bulundu. Arbede yaşandı.

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, ”Basını da darp ettiler. Milletvekillerini de durdurmaya çalışıyorlar. Darbe var dediğimizde yalan mı söylüyoruz. Darbe var” diyerek tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği dün düşürüldü. Vekillikleri düşürülen üç isim gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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