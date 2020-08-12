KKTC’de öğrencisini cinsel istismar eden öğretmen meslekten ihraç edildi

KKTC’de büyük infial yaratan olay, 7 Mart günü patlak verdi. İddiaya göre, Lefkoşa Türk Lisesi’nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G., bir süre önce lise son sınıf öğrencisi E.S.’ye cinsel istismarda bulunmaya başladı.

İstismarı cep telefonuyla kaydeden Hüseyin G., E.S´yi okul tuvaletinde de ilişkiye zorladı. Kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına gösteren öğretmen, öğrencisine arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etti.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Beden öğretmeninin istismar olayı, Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan ihbar ile ortaya çıktı. Bakanlık hemen polise bilgi verdi. Okula baskın yapan polis, öğretmen ile öğrencinin cep telefonlarına el koydu. Cep telefonlarında yapılan ilk incelemede, ikiliye ait video görüntüleri elde edildi.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Polis soruşturması sürerken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu okula giderek, öğretmenler ve öğrenciler ile görüştü. Çavuşoğlu, “Eğitim camiası içerisinde, arada sırada çıkan çürük elmaları sistemden ayıklama noktasında kararlıyız” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan soruşturma önceki gün sona erdi. Öğretmen Hüseyin G. hem öğretmenlikten hem de kamudan atıldı. Hüseyin G.’nin üye olduğu sendikadan yapılan açıklamada, “Sendika bu tip münferit olayların, toplumun kabullenmediği, etik-ahlak değerlerine uymayan olayların yaşanmaması için elinden geleni yapar” denildi.