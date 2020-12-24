Kocaeli’de 2 gün su kesintisi yaşanacak

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık ve İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan Türkiye Devlet Demir Yolları (TCDD) çalışmaları kapsamında yapılacak içme suyu ana isale hattı güzergâh değişikliği ile ilgili İSU Genel Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.

“ÇALIŞMALAR 26 SAAT SÜRECEK”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tüm testleri yapıldı. 3-4'üncü hattın devreye girmesi için TCDD hattı devreye almamızı istedi. Hafta sonları sokağa çıkma yasağında kesinti yapmak istemedik. Bu nedenle hafta içine almaya karar verdik. 28 Aralık Pazartesi saat 23.00 ile 30 aralık Çarşamba günü saat 23.00 arasında su kesinti olacak. Bu hatta 4 kaynak yapılacak ve her kaynakta 11 kişi çalışacak. 26 saat sürecek. Diğer kalan zamanda basınçlı hat olduğu için hattaki suyun boşaltılması gerekiyor. Bunun için 8 saat lazım. 7 saatte yeni hattın doldurulmasını bekleyeceğiz. Birinci kademe depolara kadar su verilecek. Su önce en üst koda çıkacak ve sonra şebekeye vereceğiz.”

“KURAKLIK BEKLENTİMİZ YOK”

Kent merkezi ve ilçelerine 48 saat dolmadan suyu vermeyi hedeflediklerini söyleyen Ali Sağlık, “İçme suyunun yüzde 80’i Yuvacık'tan alınmakta. Bu yüzden şehrin yüzde 80'ni etkilenecek. Kandıra’ nın köyleri ve yerel kaynaklardan su alan yerler etkilenmeyecek. Ben halkımızdan özür dilerim. Böyle can sıkıcı bir konu ile karşınıza çıkmak istemezdim ama hızlı trenin devreye girmesi için bunu yapmak zorundayız. Yuvacık'ta doluluk oranı yüzde 16,43. 8 milyon 400 bin metreküp su var. Geçtiğimiz yıl ile neredeyse aynı seviyedeyiz. Şu anda kuraklıkla ilgili bir beklentimiz yok” ifadelerini kullandı.

“ÖNLEM ALIN DİYEREK HALKI SUSUZ BIRAKAMAZSINIZ”

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen söz konusu çalışmanın uzun süredir ertelendiğini ifade eden Kocaeli CHP il Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “İSU Genel Müdürü Ali Sağlık bugünkü su kesintisi hakkında yaptığı duyuruda Gebze Köseköy hattı üzerinde ihtiyaç duyulan 3. ve 4. Peronların yapım çalışmasının Yuvacık'tan gelen ana isale hattı üzerinden geçecek olması sebebi mecburi bir taşımanın yapılacağını söyledi. Ancak tüm kent kamuoyu biliyor ki bu işlem yıllardır seçim dönemi vs. denilerek ertelenmekteydi. Halkı düşünmeyerek yine kolları sıvayanlar koronavirüs salgınının pik yaptığı, önlemlerin arttırıldığı ve hijyenin en önemli olduğu bir dönemde 2 gün boyunca suyu keserek hat taşıma kararı aldı. Bugüne kadar aklınız neredeydi? Derhal bu yanlıştan dönün. Böyle bir süreçte kendi keyfinizce sürekli olarak ertelediğiniz taşıma işini pandemi dönemine getirip, sadece ‘önlem alın' diyerek Kocaeli halkını susuz bırakamazsınız” diye konuştu.