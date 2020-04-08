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Kocaeli’ne denizden giriş-çıkış yasaklandı 

Kocaeli İl Pandemi Kurulu, Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş-çıkışları ve özel tekne ile il sınırlarında dolaşılmasını yasakladı.

20:40 -
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Kocaeli’ne denizden giriş-çıkış yasaklandı 

Giriş-çıkışların yasaklandığı iller arasında bulunan Kocaeli’de, İl Pandemi Kurulu kente denizden giriş-çıkışlarını da yasakladı. Özel tekneler ile seyir yapmak da pandemi boyunca yasak kapsamına alındı. Kocaeli Valiliği’nce bildirilen kararda şu ifadeler yer aldı:

*İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, deniz yolu ile Kocaeli´ne giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın pandemi süresince yasaklanmasına, karar verilmiştir.

*İl dışından gelen ticari faaliyette bulunan balıkçı  teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorunluluğu olup, ilgili tekne personelinin tekne dışına  çıkmasına ve liman içerisine girmeleri yasaklanmıştır ve ilimizden ayrılacak balıkçı tekneleri de  bu uygulamaya tabi olacaklardır. DHA

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