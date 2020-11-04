Komşusuna çıktı, 100 bin lirasını çaldırdı

Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde, üst kat komşusundan cep telefonu şarj aleti almak için evden çıkan Çiğdem Geldi, yaklaşık 15 dakika sonra evine geldiğinde eve hırsız girdiğini fark etti.

EVE GİRİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Paralarının ve altınlarının yerinde olmadığını gören Çiğdem Geldi, durumu polise bildirdi. Hırsızların evden 3 bin 500 lira parayla birlikte 1 adet beşi bir yerde, 1 adet altın zincir, 4 adet bilezik, 1 adet kelepçe bilezik, pırlantalar, 10 çeyrek altın, 4 gram altın ve çeşitli ziynet eşyasını çaldığı tespit edildi.

PAZAR PARASINI BİLE ÇALDILAR

Olay günü üst kat komşusuna çıktığını ifade eden Çiğdem Geldi, “Aşağıya indikten sonra pazara gidecektim. Portmantoda paralarımın olmadığını fark ettim, hırsızlıktan şüphelendim. Yatak odama gidip bazanın altına baktığımda altın çantamın kesilerek altınlarımın alındığını fark ettim. Toplamda 100 bin liraya yakın param gitti” dedi.