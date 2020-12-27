Konya’daki CHP’li tek belediyeden esnafa kira yardımı

Hükümetin esnafa 750 TL kira desteği açıklamasının ardından Konya'da CHP’li Tuzlukçu Belediyesi çıtayı yükselterek 1000 TL kira yardımı verme kararı aldı.

Müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP’li Nurettin Akbuğa “Kapalı olan Kahveci esnafımız ve pandemiden etkilenen lokantacı esnafımıza 1000'er TL kira yardımı yapıyoruz. 40 yıl vergi veren esnafa 40 gün yardım edemeyeceksek bu koltuklarda oturmanın anlamı yok diyoruz” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETİ 4 BİN 500 LİRA YAPMIŞTI

CHP'li Tuzlukçu Belediyesi geçtiğimiz günlerde bünyesinde çalışan kadrolu, sözleşmeli, taşeron işçiler arasındaki maaş eşitsizliklerini dengelemek adına asgari ücreti 4 bin 500 lira olarak belirlemişti.

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