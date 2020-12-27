Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konya’daki CHP’li tek belediyeden esnafa kira yardımı

Konya’nın tek CHP’li Belediyesi olan Tuzlukçu Belediyesi kahveci ve lokantacı esnafına 1000 TL kira desteği verme kararı aldı. CHP'li belediye geçtiğimiz günlerde belediyede asgari ücretle çalışan işçilerin maaşını 4 bin 500 liraya yükseltmişti.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 21:38, 27/12/2020
Haberler Gündem
Konya’daki CHP’li tek belediyeden esnafa kira yardımı

Hükümetin esnafa 750 TL kira desteği açıklamasının ardından Konya'da CHP’li Tuzlukçu Belediyesi çıtayı yükselterek 1000 TL kira yardımı verme kararı aldı.

Müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP’li Nurettin Akbuğa “Kapalı olan Kahveci esnafımız ve pandemiden etkilenen lokantacı esnafımıza 1000'er TL kira yardımı yapıyoruz. 40 yıl vergi veren esnafa 40 gün yardım edemeyeceksek bu koltuklarda oturmanın anlamı yok diyoruz” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETİ 4 BİN 500 LİRA YAPMIŞTI

CHP'li Tuzlukçu Belediyesi geçtiğimiz günlerde bünyesinde çalışan kadrolu, sözleşmeli, taşeron işçiler arasındaki maaş eşitsizliklerini dengelemek adına asgari ücreti 4 bin 500 lira olarak belirlemişti.

İlginizi ÇekebilirCHP'li Başarır: 5'li yandaş şirkete 128 kez vergi ve harç indirimiCHP'li Başarır: 5'li yandaş şirkete 128 kez vergi ve harç indirimi İlginizi ÇekebilirSayıştay'ın tespitleri sonrası CHP, AKP'li Başkan hakkında suç duyurusunda bulunduSayıştay'ın tespitleri sonrası CHP, AKP'li Başkan hakkında suç duyurusunda bulundu İlginizi ÇekebilirÖzel kalem, AKP'li Belediyede memuriyete sıçrama tahtası olduÖzel kalem, AKP'li Belediyede memuriyete sıçrama tahtası oldu
AKP CHP Gaziosmanpaşa Konya Manisa Mersin Sayıştay sosyal medya taşeron