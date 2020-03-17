Koop-İş: AVM çalışanları büyük risk altında

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelenen corona virüsün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de tehdit ettiğinin altını çizen TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, corona virüs salgını nedeniyle AVM ve mağazalarda çalışan işçilerin büyük risk altında olduklarını belirterek acil önlem alınması gerektiğini ifade etti.

“YÜZLERCE MÜŞTERİ İLE TEMASTA BULUNUYORLAR”

Corona virüsü karşı alınan önlemler arasında özellikle AVM'lerin daha riskli olduğunu ifade Alemdar, “Günde on binlerce insanın bir araya geldiği AVM'lerde bu önlemlerin en üst düzeyde alınması gerekmektedir. AVM ve mağazalarda çalışan işçiler gerek kendi mağazalarındaki, gerek diğer mağazalardaki çalışanlarla bir arada olmaya mecbur bırakılmakta, yetmezmiş gibi mağazalarına gelen yüzlerce müşteriyle de yakın temasta olmak zorunda kalmaktadırlar” dedi.

“MAĞAZALARDA ÖNLEMLER BİR AN ÖNCE ALINMALI”

AVM ve mağazalarda çalışan işçilerin virüsten korunması için gereken önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini belirten Alemdar, her mağazada kolayca ulaşılabilecek yerlerde yeterli miktarda el dezenfektanları bulundurulmasının, ihtiyaç halinde çalışanların maske takması gerektiğini ifade etti.

Çalışanların sağlığını korumaya yönelik yapılması gerekenleri sıralayan Alemdar sözlerine şöyle devam etti:

*Çalışanlar koronavirüs ve korunma yolları hakkında detaylıca bilgilendirilmeli, şüpheli durumlarda uygulanacak yönergeler şimdiden oluşturulmalıdır.

*Çalışanlara, kişisel hijyenlerini rahatça sağlayabilecekleri kadar zaman ve olanak ayrıca tanınmalı, hijyen için harcanan zaman çalışma süresinden sayılmalıdır.

*Ayrıca, mağazalara gelen müşteriler de el dezenfektanı, maske gibi malzemeler kullanmaya teşvik edilmelidir.

“MAĞAZA SAHİPLERİNCE KABUL GÖRMEDİ”

Salgın döneminde vardiya sayısı azaltmayı mağazaların ve AVM'lerin inisiyatifine bırakmanın doğru olmadığını belirten Alemdar, Mağaza sahiplerinin rekabet duygusuyla çalışanların sağlığının riske atılması ihtimaline dikkat çekti.

Alemdar, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bize göre, AVM'lerin de bu salgın süresince 12.00-20.00 saatleri arasında açık kalması, böylelikle mağazaların rekabet kaygısıyla ikinci vardiyayı da çalıştırma isteğinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

*AVM'lerin eskisi gibi 10.00-22.00 saatleri arasında (iki vardiya süresince) açık kalmasını fakat AVM'lerde isteyen mağazaların 12.00-20.00 saatleri arasında (tek vardiya süresince) çalışmasına yönelik bir tavsiye kararı alınmıştır.

*Yapılan bu öneri, pek çok AVM ve mağaza sahibi tarafından kabul görmemiştir.

“AVM ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLMEMELİ”

Hazırlanmakta olan ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen ekonomik pakette, özellikle alışveriş merkezi işverenlerini de bu kriz ortamında rahatlatacak destekler verilmesi gerektiğini belirten Alemdar, “kira, vergi, sigorta, finans desteği gibi ekonomik destekler sağlanmalı ancak bu yapılırken, AVM çalışanları hiçbir şekilde mağdur edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

“İŞVERENLERDEN DE FEDAKARLIK BEKLENMELİ”

Salgın nedeniyle geçici olarak çalışmayacak işçilerin ücretleri ödenerek mazeret izinli sayılması gerektiğini belirten Eyüp Alemdar, daha az süreyle çalışanlar ise ücret ve haklarını kesintisiz almaları gerektiğine dikkat çekti.

Alemdar, “Bazı örneklerde, kimi çalışanların istekleri dışında yıllık izne, kimi çalışanlarınsa ücretsiz izne çıkarıldığı, kimi çalışanların da çalışma süresi düştüğü gerekçesiyle ücretlerinde kesintiler yapıldığı duyumları alınmıştır. Bu kabul edilemez olduğu kadar yasalarımıza da aykırı bir durumdur. Virüsle mücadele etme konusunda, çalışan kesimden nasıl fedakarlık yapması bekleniyorsa, işverenlerden de fedakarlık beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

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