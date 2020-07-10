Korkunç iddia! Solunum cihazına bağlı hasta elektriği kesildiği için öldü

Olay Bursa’nın Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Bakış Sokak Çağlar Apartmanı 1’inci katta meydana geldi. Solunum cihazına bağlı yaşayan KOAH hastası Veysel Patır’ın (53) evinin elektriği borcundan dolayı kesildi. Talihsiz adamın oksijensiz kaldığı için hayatını kaybettiği öne sürüldü.

ELEKTRİĞİ KESİLİNCE SOLUNUM CİHAZI DURDU

2 aylık birikmiş elektrik faturası borcu olduğu iddia edilen Veysel Patır’ın öğle saatlerinde evinin elektriği kesildi. Solunum cihazına bağlı olarak yaşayan KOAH hastası Patır, oksijen alamayınca fenalaştı.

KARDEŞİ ‘KABLO YOK MU’ DİYE BAĞIRDI

Yaklaşık altı aydır solunum cihazına bağlı yaşayan Patır’ın her gün ziyaretine gelen erkek kardeşi saat 12.30 sıralarında ağabeyinin evine geldi. Ağabeyinin baygın halde gören kardeşi dışarı çıkarak, “kablo yok mu” diye bağırıp vatandaşlardan yardım istedi.

“YAN DAİREDEN EVE ELEKTRİK VERDİK”

Olayın görgü tanığı Yüksel Taban, yaşananları şöyle anlattı:

* Veysel Patır, yaklaşık altı aydır hastalığı nedeniyle solunum cihazına bağlı yaşıyordu. Eşi çalıştığı için evde yalnız kalıyordu.

Bugün saat 12.00 sıralarında evinin elektriği kesilmiş. Erkek kardeşi ağabeyini kontrol etmek için bugün saat 12.30 gibi eve geldi.

Kısa bir süre sonra evden koşarak çıktı ‘Kablo bulun’ diye bağırdı. Kahvehanede oturuyorduk. Hemen koşup kablo buldum. Yan daireden eve elektrik verdik.

O sırada hareketsiz halde olan Veysel Batır’a kardeşi kalp masajı yaptı ama geç kalınmıştı artık.

HASTALAR İÇİN ŞİRKETE MÜRAACAT YAPILIYOR

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre elektrik dağıtımını yapan Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) şirketi, bu konuda hasta olan kişilerin şirkete raporuyla başvurmasını bekliyor.

Şirket, hasta kişiler hakkında kayıt oluşturduktan sonra bu kişilerin elektriğinin kesilmemesi için uygulamayı yürürlüğe sokuyor. Acı olayı yaşayan ailenin ve hastanın UEDAŞ’a bir müraacatı olmadığı öğrenildi.

CHP VE İYİ PARTİ’Lİ BAŞKANLAR ZİYARET ETTİ

CHP ve İYİ Parti Yıldırım İlçe Başkanları Nihat Yeşiltaş ve Kemal Ataç, acı haberi alır almaz Patır'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

“İZAH EDİLİR TARAFI YOK”

Olayla ilgili konuşan CHP İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Çağ atlayan Türkiye'de böyle bir nedenden dolayı elektriğin kesilmesi üzücüdür. Veysel Patır'a Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Olayı izah edilebilir bir tarafı yoktur. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıydı” dedi

“İLK DUYDUĞUMUZDA ‘ACABA MI’ DEDİK AMA…”

İYİ Parti İlçe Başkanı Kemal Ataç ise şunları söyledi:

* Olayı ilk duyduğumuzda ‘acaba mı’ dedik, ancak taziye için gelip gördüğümüzde acı gerçeği ayrıntıları ile öğrendik. Arkadaşlarımız mahalleleri taramaya başladı. Benzer vakalar varsa yetkili makamları uyaracağız.

* Bizim için insan değerli, hayatı ondan daha değerli. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.

Solunum cihazı kapanarak yaşamını yitiren talihsiz vatandaşın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

“BU KONU ARAŞTIRILMALIDIR!”

TBMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi önceki Başkanı İbrahim Mart, “Kronik hastalığı olan bir insanın elektriği nasıl kesilir anlamak mümkün değil. Bu resmen araştırılması gereken bir durumdur. Elektriği kesenler, bu durumu bilmesi ve ona göre davranması gerekirdi, insan ölümü ile sonuçlanan bir kusur söz konusudur” dedi.

Kronik hastalığı olan ve bu sebeple tıbbi cihaz kullanmak zorundaki vatandaşlara, devlet tarafından elektrik desteği programı sunulduğu ve bu program kapsamında, hastaların elektrik faturalarının bir kısmının devlet tarafından ödendiğini belirten Mart, şöyle konuştu:

* Bu üzücü olayda da görüldüğü üzere, elektrik, su, gaz vb. fatura ödenmedi diye rastgele kesim uygulamasının yanlışlığı bir kez daha görülmüştür.

* Fatura ödemedi diye elektrik kesersen, insan ölümüne sebep olursun, cinayet işlemiş olursun ve bu suçtur.

“FATURA ÖDEYEMEMENİN KARŞILIĞI ÖLÜM OLMAMALI!”

“Fatura ödenmediği için kesinti yapılacaksa, kesinti yapılacak hanede cihaza bağlı kronik hasta var mı yok mu bilmek ve ona göre davranılmak zorundadır” diyerek sözlerini sürdüren Mart,

“Burada öncelikli görev de, elektriği özelleştirilen devlete düşer. Devlet vatandaşın can güvenliğinden birinci derecede sorumludur. Ancak uygulamayı yapan şirkettin de sorumluluğu vardır. Fatura ödeyemediği için bir insanın ölümüne sebep olmuştur” diye konuştu.