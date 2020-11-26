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Korkunç olay: Annesini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta Hakan Özkan, tartıştığı annesi Yurdagül Özkan'ı, 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 

Güncellenme: 15:07, 26/11/2020
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Korkunç olay: Annesini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Kümbet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Özkan, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Yurdagül Özkan ile tartışmaya başladı.

Tartışmada cinnet getiren Hakan Özkan, bıçakla annesine saldırdı. Boğazı ve göğsü başta olmak üzere vücudunun değişik yerlerinden yaklaşık 20 bıçak darbesi alan Yurdagül Özkan, kanlar içinde yere yığıldı.

‘ANNEMİ ÖLDÜRDÜM GELİN BENİ ALIN’

Hakan Özkan, olayın ardından 155 polis hattını arayıp “Annemi öldürdüm, gelin beni alın” diyerek kendini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yurdagül Özkan’ın öldüğünü belirledi. Kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Hakan Özkan ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (DHA)

Kahramanmaraş Malatya Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:15:05,
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