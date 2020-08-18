CHP’li Antmen: Mersin’de vaka sayısı açıklananın 10 katı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, hastanelerdeki doluluk oranları ve önlemlerin azaltılması nedeniyle tehlikenin boyutlarının çok korkutucu şekilde arttığını söyledi.

Antmen, şöyle konuştu:

* Gereken sayıda test yapılmıyor. Test yaptırmak için bize ulaşan, yardım isteyen sağlık personelleri bile var.

* Hastalar hemen evlerine gönderiliyor. Daha dün Diyarbakır’da corona nedeniyle evine gönderilen 44 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetti.

* Parası olan, test yaptırabilen salgından korunuyor ve tedavi ediliyor ama işçiler, yoksullar, vatandaşlar ise adeta ölüme mahkûm ediliyor.

“SAYININ GERÇEK OLMADIĞINI SÖYLÜYORLAR”

* Sağlık Bakanlığı ve iktidar açıklasın. Hastanelerin doluluk oranı nedir? Günde kaç test yapılıyor? Kimlere yapılıyor?

* Bilim kurulundaki bilim insanları bile sayıların gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

* Mersin’de corona virüslü kişi sayısı iktidarın verdiği sayının 10 katı.

“ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

* Mersin Tabip Odası, önlem almak için Mersin Valiliği ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşme talep etti. Ancak bu iki kurum da Tabip Odası ile görüşmeyi reddetti.

* İnsanların canını alan bir virüs var ama hekimlerle görüşmeyen de bir devlet var.

* Mersin’i ve Türkiye’yi corona virüsü; iktidarı da yalan virüsü sardı. Hem ülkemizde hem de Mersin’de durum çok kötü.

* İlk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020 ile önlemlerin olabildiğince sıkı alındığı 11 Mayıs 2020 arasındaki sürede Mersin ülkenin en iyi illerinden biri olmasına ve aynı sürede ilimizde yalnızca 260 vakanın görülmesine karşın 11 Mayıs 2020 ile 11 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki sürede vaka sayısı katlanarak artmıştır. Maalesef artmaya da devam etmektedir.

“100’DEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANININ TESTİ POZİTİF ÇIKTI”

* Mersin’de hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının PCR testi pozitif çıkanların sayısı 100’ü geçti ve her gün bu sayı hızlı bir şekilde artıyor.

* Sadece son bir hafta içerisinde Mersin Şehir Hastanesi’nde 8 hekim, 4 hemşire, 2 anestezi teknikeri, 1 fizyoterapist, 2 güvenlik, 1 bilgi işlem, 1 taşıma personelinin testleri pozitif çıktı.

* Salgında kahramanca çalışan sağlık çalışanları bile test yapmakta sıkıntı çekiyor.

* İktidar gerek Mersin’in gerekse de diğer illerin vaka sayısını açıklamamakta ısrarcı davranmakta, kendi illerindeki vaka sayılarını açıklayan ve halkı uyarmaya çalışan tabip odası yöneticileri hakkında soruşturmalar açmaktadır.

* Bu bile vahim tabloyu gözler önüne sermektedir.