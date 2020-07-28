Kredileri AKP çekti, ödemeyi CHP’li yönetim gerçekleştirdi

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu temmuz ayı meclis oturumlarında sunuldu. Faaliyet raporunun sunumu sırasında AKP grubunun “Ne yatırım yaptınız? Okul, cami, sağlık ocağı, kreş, kültür merkezi, spor tesisleri mi yaptınız?” sorusuna CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt dikkat çeken bir yanıt verdi.

“PARASINI BİZ ÖDÜYORUZ”

Bozkurt, AKP grubuna tepki göstererek, “İller Bankası'ndan kredi aldık okul yaptık diyorsunuz. 70 milyon lira kredi almışsınız, 1-2 okul yapmışsınız, okulun parasını vermemişsiniz. Şimdi okulu siz mi yaptınız, biz mi yaptık? Parasını biz ödüyoruz. Kredi ödemeleri bizim dönemimizde oldu. Parasını ödemediğiniz yatırımlara nasıl sahip çıkıyorsunuz? Yaptığınız işler de başından sonuna mühendislik hataları ile dolu” dedi.

12.7 MİLYONLUK FAİZ

Bozkurt'un tepkisine neden olan geri ödenmeyen kredilerin ayrıntılarına SÖZCÜ ulaştı. Edinilen bilgiye göre AKP döneminde İller Bankası'ndan okul, otopark, spor tesisi yaptırmak üzere 54 milyon 239 bin 437 liralık kredi çekildi. 12 milyon 722 bin 419 liralık faiz işledi. CHP'li yeni yönetim 2020 yılı için faizi ile birlikte toplam 66 milyon 961 bin 856 liralık kredi ödeme planı yaptı.

CHP'li belediye, 2019 yılında seçim sonrası nisan ayından aralık sonuna kadar da AKP döneminden kalan kredi borcunun 6 milyon 812 bin 523 lirasını kapattı.

66.9 MİLYONLUK ÖDEME PLANI

Esenyurt Belediyesi'nin 21 Temmuz 2020 tarihi itibari ile İller Bankası'na yapacağı kredi ödeme planı şöyle:

* 1223 ada 36 parselde yapılan eğitim ve spor tesisi için AKP döneminde 4 milyon 822 bin 294 liralık kredi çekildi. Krediye 625 bin 757 liralık faiz işledi. Bu proje için faizi ile birlikte 5 milyon 448 bin lira İller Bankası'na geri ödenecek.

* Nikah sarayı, ek hizmet binası, otopark ve pazar alanı için İller Bankası'ndan alınan 5 milyon 963 bin liralık kredi, 870 bin liralık faizle birlikte 6 milyon 833 bin 805 lira olarak geri ödenecek.

* İnönü Mahallesi'nde yaptığı okul için 16 milyon lira kredi çekilmişti. 3 milyon 863 bin liralık faizi ile birlikte İller Bankası'na 19 milyon 896 bin liralık ödeme gerçekleştirilecek.

* Atatürk Mahallesi'nde kapalı otopark, kapalı pazar yeri ve dini tesis tamamlama işi için İller Bankası'ndan AKP döneminde alınan 6 milyon 349 bin 391 liralık krediye 1 milyon 676 bin 392 lira faiz uygulandı. Yeni yönetim bu iş için toplam 8 milyon 25 bin lira kredi ödemesi yapacak.

* İncirtepe Mahallesi'ndeki otopark, pazar ve eğitim binası işi için de 21 milyon lira kredi çekilmişti. Bu krediye tam 5 milyon 685 bin lira faiz geldi. CHP'li yeni yönetim bu iş için 26 milyon 758 bin 205 lira geri ödeyecek.