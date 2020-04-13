Kriz merkezini erken kurduk

‘Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyan Mersinliler, en az vakaya sahip il konumunda… Şu anda kentte 47 vaka varken, virüs kaynaklı 3 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, salgın başlar başlamaz aldıkları önlemlerle hastalığın yayılmasına karşı yürüttükleri mücadeleleri ve sosyal destek çalışmalarını anlattı. 9 bin 927 çalışanıyla salgına karşı mücadele ettiklerini belirten Başkan Seçer şunları söyledi:

PERSONEL SEFERBER OLDU

*Zorunlu yapılması gereken işler dışında, diğer çalışmaları durdurduk. Personel dezenfeksiyon, ilaçlama, sosyal yardım gibi korona ile mücadele alanlarına yönlendirildi.

*Düzenli olarak her sefer arasında otobüslerimiz dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. Sosyal mesafe kuralı getirdik. Araçlara dezenfektan kitleri koyduk.

*Zabıta ekiplerimiz toplu taşıma araçları, marketler, fırınlar, pazarlar gibi tüm alanlarda etkin denetimlerini sürdürüyor. Sokak hayvanlarına mama ve su bırakıyoruz. Bu zorlu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız.

Belediye bünyesindeki Kriz Merkezi'nin 16 Mart'ta kurulduğunu, bu merkezin 7/24 esasına göre çalışarak, yurttaşların taleplerini aldığını belirten Başkan Seçer, “Bu talepler sıcak yemek, gıda, ilaç, dezenfeksiyon, temizlik malzemesi ve psikolojik destek gibi ihtiyaçlardan oluşuyor. Belediye olarak bu talepleri süratle karşılıyoruz” dedi.

10 BİN KİŞİYE 2 MİLYON TL

Bu önlem ve desteklerin, hayat normale dönene kadar uygulanacağını belirten Başkan Seçer, yapılanları şöyle sıraladı:

– Kendi atölyelerimizde maske, sağlık çalışanları için siperlik maske ve MESKİ laboratuvarında dezenfektan üretiyoruz.

– 200 bin yurttaşımıza temizlik paketi dağıttık.

– Sağlık çalışanlarının barınmaları için bünyemizde bulunan 156 yataklı tesisi hazır hale getirdik. Tüm sağlık çalışanları, toplu taşıma hizmetimizden ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

– Hastaneler için ön muayene çadırları kurmaya başladık.

– Ayrı bir noktada hastane hizmeti verebilecek 100 yataklı tesisimizi hazır hale getirdik.

– 13 ilçemizde evlere günlük 12 bin paket süt dağıtıyoruz. Çocuklarımıza ilk etapta 5 bin kitap dağıttık.

– Belediyeye ait mülklerde 1186 kiracı esnafımız var, onlardan kiraları almıyoruz.

– Tarım işçilerine 300 adet gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı yapıldı.

– Vatandaşlarımızın nakilleriyle ilgili ambulanslarımız hizmet veriyor.

– Yoksullardan su parası alınmıyor.

– 10 bin 83 vatandaşa iki milyon TL. yardım yaptık.

4 bin aileye sıcak yemek dağıtılıyor

Vahap Seçer, salgınla mücadele etmenin yanı sıra salgının neden olduğu ekonomik sıkıntılar içine düşen vatandaşlara dağıtmaya başladıkları gıda paketi sayısının 150 bine kadar çıkacağını söyledi. Seçer şöyle konuştu:

*Hedefimiz ihtiyaç olan her eve mutlaka gıda paketi girmesidir. Evden çıkmayan vatandaşlarımıza sıcak yemek gönderiyoruz. Şimdiye kadar 55 bin vatandaşa gönderdik.

*Şu anda kendi aşevinde pişirdiğimiz yemeklerle günlük 4 bin vatandaşın evlerine sıcak yemek gönderiyoruz. Zaruri işlerimiz dışında bütün işlerimizi durdurduk.

Kampanyanın iptal edilmesi yanlış oldu

Seçer, CHP'li belediyelerin açtığı kampanyaların iptal edilmesinin yanlış olduğunu dile getirip şunları söyledi:

*Belediyelerin önümüzdeki günlerde önemli bir gelir kaybı olacak, bu süreçte vergi, SGK ödentileri konusunda devletin katkı koymasını bekliyoruz. Belediyelerimizin kaynak sıkıntısını ortadan kaldıracak devlet bankası kanalların açılmasını istiyoruz.

*5393 sayılı yasaya göre biz şartsız bağış alabiliriz, buna bir engel yok. Geniş bir kampanya yapmak isterdik ancak alınan kararlar engel teşkil etti.