Küçük kıza cinsel saldırı girişiminde yakalanmıştı… Cezaevinden corona izniyle çıkmış

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ndeki Tersane Caddesi’nde 28 Nisan'da yaşanan olayda, 5 yaşındaki Suriye uyruklu D.A., cinsel saldırı girişiminden son anda kurtuldu. İddiaya göre, sokakta yürüyen 4 arkadaş çığlık atan küçük kızın sesini duyunca yardıma koştu. Sesin geldiği sokağa yönelen gençler, bir kağıt toplama arabasının arkasında, bir kişinin olduğunu gördüler.

‘YARDIM EDİN’ DİYE BAĞIRDI

Arabaya doğru yaklaşınca küçük bir kız “Ağabey yardım edin” dedi. Bu sırada ayağa kalkan bir kişinin fermuarının açık olduğunu fark eden 4 genç, şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Küçük kıza cinsel saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen 48 yaşındaki A.Y. kaçmaya çalışsa da çevredekilerin de yardımıyla yakalandı.

Mahalle sakinlerinin darp ettiği şüpheli olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, saldırıdan kurtarılan küçük kız polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

CORONA SEBEBİYLE İZİNLİ ÇIKTI

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, emniyete sevk edilen şüpheli A.Y.‘nin izinli olarak cezaevinden salındığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre geçmişte, cinsel saldırı suçları da olan A.Y. en son uyuşturucu suçundan yakalanmış ve tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde yatan şüpheli geçtiğimiz nisan ayında corona virüsü salgını sebebiyle mayıs ayına kadar izin verilerek serbest bırakıldı.

ÇOCUĞA YÖNELİK İLK SUÇU DEĞİL

İzinli olarak salıverilen A.Y.'nin 20 yıl önce de çocuğa yönelik cinsel saldırı suçu işlediği öne sürüldü. Suç dosyası kabarık olan şüphelinin 2000 ve 2001 yıllarında ”Cebren Irza Geçme, Küçükleri Baştan Çıkarma İffete Taarruz Etme” suçundan 2 kaydı olduğu öğrenildi.

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” “Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması” gibi 7 suç kaydı daha olan şüpheli, Beyoğlu'daki cinsel saldırı girişiminin ardından tutuklanarak bir kez daha cezaevine gönderildi.