Küçükken hayalim çöpçü olmaktı

Ankara Çankaya, 980 bin kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçesi… Tam 921 ilçeden ve bazıları da büyükşehir olan 58 ilden daha büyük.

Bu dev ilçede Belediye Başkanlığı görevini, yıllar önce babası Doğan Taşdelen gibi aynı koltukta oturan Alper Taşdelen sürdürüyor. CHP'li Taşdelen, 46 yıllık hayat hikâyesini, corona virüsü ile artan sorunları ve en büyük ilçeyi anlattı.

MİSKET İLE BÜYÜDÜM

Çocukluğum okul ile sokak arasında geçti. Sokakta da misket oynayıp tek kale maç yapardık. Okulda sosyal derslerim çok iyiydi, Tarih öğretmenin ‘Gerek yok' diyerek beni sınava almazdı.

ABD'de Columbia Üniversitesi'nden burs kazanarak Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptım. New York eski Belediye Başkanı David Dinkins'tan çağdaş belediyecilik konusunda ders aldım. Ortadoğu Enstitüsü'ne de gidip Ortadoğu konusunda da eğitim aldım.

SU SATTIM, KARPUZ TAŞIDIM

Küçükken evimizin karşısında kurulan pazarda, güzel anılarım şekillendi. Harçlığımı su satıp, karpuz taşıyarak oradan çıkarırdım. Ama pazar tezgâhları kapanıp satıcı ve vatandaşlar gidince, yerlerde çürük meyve sebzeler, kâğıt parçaları ve çamur kalır, pis bir görüntü oluşurdu.

O günlerde hep ‘Ben büyüyünce çöpçü olacağım, bu pazar yerini geceden temizleyeceğim' dediğimi hatırlıyorum. Çocuk aklımla hayalim çöpçü olmakmış, şimdi de çöp işlerine çok uzak değilim, o hizmeti de yürüten bir belediyenin başkanı oldum.

CORONA BİZİ DE VURDU

Corona virüsü hem yaşam tarzımızı hem insan ilişkilerini hem de yaptığımız işi etkiledi. Bir milyar lira bütçemiz var. Vergi gelirleri ve İller Bankası'ndan aldığımız pay azaldı. Buna karşılık insanlar daha da zor duruma düştü, işsizlik arttı.

Her gün binlerce kişi bize başvurup sosyal yardım talebinde bulunuyor. Hepsini karşılamaya çalışıyoruz. Amacımız ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatmak.

CHP'ye uçakta üye oldum

Bir gün İstanbul'a giderken uçakta Deniz Baykal ile karşılaştık. Yan yana oturduk ve benim CHP üyesi olmadığımı öğrenince hemen üye olmamı istedi. İstanbul'a gidince üye oldum. 2011'de milletvekili adayıydım.

2014'te ise 40 yaşındayken, Çankaya Belediye Başkan adayı olup kazandım. 2007'de eşim Nurkezban ile dünya evine girdim. 2 çocuk babası oldum. Kızım Nehir 8, oğlum Doğan Aras ise 12 yaşında…

Çankaya'da 100'ün üzerinde park açtı

Alper Taşdelen'in 6 yıllık belediye başkanlığı döneminde Çankaya'da 100'ün üzerinde yeni park, çok sayıda kültür evi, kreş, kapalı yüzme havuzu ve emekli lokalleri açıldı.

Buralara siyasetçiler Bülent Ecevit, İsmet İnönü, Erdal İnönü, Kamer Genç'in yanı sıra sanatçılar Münir Özkul, Yılmaz Güney, Kemal Sunal ve Tarık Akan, gazeteciler Uğur Mumcu ve Emin Çölaşan ile şehitler, Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in adı verildi.

Fotoğraflar: Zekeriya ALBAYRAK