Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Vatandaşlar, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı hazırlıklarına şimdiden başladı. Kurban pazarları, corona virüsü sebebiyle istenilen kadar hareketli olmasa da bazı vatandaşlar kurbanlık alımlarını şimdiden gerçekleştirdi. İşte Kurban Bayramı için tarihler…

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu’nda Kurban Bayramı’nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı’nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.