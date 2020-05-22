Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç ay sonra?

Yaz adım adım yaklaşırken Kurban Bayramı tarihi de yavaş yavaş geliyor. Müslümanların iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, bu sene hangi günlere denk geleceği merak ediliyor. Bayram tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, ‘Kurban Bayramı 2020 ne zaman’ sorusunu internette araştırıyor. İşte Kurban Bayramı 2020 tarihi…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma başlayacak. Dört gün boyunca sürek olan Kurban Bayramı'nın, 3 Ağustos Pazartesi ise son günü olacak.
KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI TATİLİ BELLİ OLDU MU?
Bu sene Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı açıklanmadı. Daha önceki uygulamalarda bayram tatilleri birleştirilebiliyordu. Ancak Kurban Bayram'ının son günün pazartesiye denk gelecek olması sebebiyle 4 Ağustos günü mesaiye başlanması bekleniyor.