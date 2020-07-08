Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca’dan Kurban Bayramı kısıtlama açıklaması…

31 Temmuz tarihinde başlayacak olan dört günlük Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı hakkında Bakan Koca’dan açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?” sorularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca’dan Kurban Bayramı kısıtlaması açıklamaları…

KURBAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur.

Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü.

Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.