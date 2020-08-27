Kuyumcunun evinin önünde pusu kurup 5 milyon liralık altın çaldılar

Olay saat 10.00 sıralarında İstanbul’un Esenler ilçesinde meydana geldi. Kazım Karabekir Mahallesi 1048 sokaktaki bir binada oturan kuyumcu önceki gün yanında getirdiği 11 kilo altınla evinden çıktı. İsminin ‘Cengiz’ olduğu öğrenilen kuyumcunun evinde pusuya yatan maskeli dört kişi çanta içindeki altınları gasp ederek, bindikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarından biri “Burada Cengiz ağabeyi bekliyorlar bir saat. Yukarıdan aşağı gelince araba gaza basıyor. Birinin elinde silah, birinin elinde şok cihazı var. Altını çalıyorlar. Peşlerinden koştuk. Kazım Karabekir Okulu’nun orayı dönmüşlerdi” dedi.

Soygun sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kuyumcu yolda yürürken arkasından beyaz bir araç geliyor. Araçtan inen maskeli silahlı gaspçılar kuyumcuya saldırıyor. Şüphelilerden biri kuyumcuyu darp ederken, bir diğeri silah doğrultuyor. Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Çantayı alan şüpheliler hızla uzaklaşıyor. (DHA)