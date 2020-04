KYK borçları ertelendi mi? KYK öğrenim kredisi borçlarında son durum nedir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları binlerce öğrenci ve mezun tarafından merak edilen konuların başında geliyor. KYK’nın resmi adresinde yer alan bilgilerde, kredi geri ödemelerinin erteleneceği açıklandı. İşte KYK borçları hakkındaki son gelişmeler…

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yeni ekonomik paketini bugün meclise sundu. ‘Yeni Corona Virüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Teklifi' 131 milletvekilinin imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na iletildi. Yeni ekonomik tedbir paketi için yarın plan ve bütçe komisyonun toplanması, kanun teklifinin önümüzdeki hafta görüşülmek üzere meclise gelmesi bekleniyor.

Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenebilmesi,

KYK BORÇLARINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacağını duyurdu.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından üniversite öğrencileriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, KYGM bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerden mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında yurt ücreti alınmayacağını duyurdu.

Üniversitelerin uzaktan eğitime başlaması sebebiyle 16 Marttan itibaren evlerine dönen gençlerden bu tarihten itibaren yurt ücreti alınmayacak. Mart ayı yurt ücretini ödememiş olan öğrencilerin 1-16 Mart tarihleri arasındaki yurt ücreti, güvence bedellerinden mahsup edilecek. Mart ayı yurt ücretini ödemiş olan öğrencilerin 16-31 Mart tarihleri için ödediği ücret de iade edilecek.

KREDİ/BURS ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK

Öğrencilerin kredi/burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatmaya devam edecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6’sında, 2 olanlar her ayın 7’sinde, 4 olanlar her ayın 8’inde, 6 olanlar her ayın 9’unda, 8 olanlar her ayın 10’unda kredi/burs ödemesini alacak. Kredi/burs miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenmeye devam edilecek.

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ ERTELENECEK

Öğrenim kredisi geri ödemeleri herhangi bir ek maliyet ve işleme gerek olmaksızın 3 ay (nisan-mayıs-haziran) süreyle ertelenecek. Borcunu ödemek isteyenler ise ödeme işlemlerine devam edebilecek.

ÖĞRENİM KREDİSİ FAİZLERİNE DÜZENLEME

Öğrencilerin öğrenim kredisi borcu ÜFE artışı dikkate alınarak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜFE kadar eklenen tutarı yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı mücbir sebep ilan ederse Yİ-ÜFE uygulanmadan ertelemeye yetkili olacak.

EŞYALAR SALGINDAN SONRA ALINABİLECEK

Öğrenciler, yurtlarda kalan eşyalarını ülke genelindeki evde kalma süresinin tamamlanmasının ardından yurt idarelerinin açıklayacağı tarihlerde teslim alabilecek.