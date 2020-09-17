Lozan tartışması… “İçeride eleştiri dışarıda dayanak”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Başta Doğu Akdeniz gerilimi olmak üzere gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu’nun Lozan’la ilgili sözleri tartışma yarattı.

Çavuşoğlu “Meis’i İtalyanlara vermişiz, onlar da Yunanistan’a vermiş. Yanı başımızda, vermişiz… Geçmişteki anlaşmaları büyük başarı öyküsü diye ders kitaplarında ilkokulda anlatmaya çalıştılar bizlere ama maalesef işte görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun sözleri Twitter’da gündem olurken bazı tepkiler şöyle:

‘İSTİFA EDİN’ ÇAĞRISI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray

* Bakan Çavuşoğlu, “Yanı başımızda vermişiz adaları, geçmişteki anlaşmaları büyük başarı diye anlatmaya çalıştılar bizlere ama maalesef görüyoruz” demiş. Ayıp! Ayıp! Yunanistan’ın taleplerini meşrulaştırıyorsunuz. İstifa edin.

* Sayın Dışişleri Bakanı geçmişteki anlaşmalar size gelinceye kadar hep vardı. Neden o yıllarda kaybetmek yerine hep kazandık? O anlaşmalar sayesinde Kıbrıs’ın yarısını ve Hatay’ı aldık.

TARİH NANKÖR DEĞİL

Emekli Tuğgeneral ve Strateji Uzmanı Dr. Naim Babüroğlu

* Adalar Lozan'da verilmedi… 12 Adaları 1911'de İtalya; Ege Adaları'nı 1912'de Balkan Savaşı'nda Yunanistan, Osmanlı döneminde aldı. Misak-ı Milli ilan edildiğinde 12 Adalar’da İtalyan askeri, Ege Adaları’nda Yunan ordusu vardı. Bu bilgiler Dışişleri, Genelkurmay’ın belgelerinde yazılı.

* Lozan hezimet mi? ABD'li diplomat, James Gerard: “Lozan'da Hıristiyan medeniyeti çarmıha gerilmiştir” der. İngiliz Başbakanı Lloyd George, 28 Temmuz 1924 tarihli Daily Telegraph’ta, “Türklerin başarısı, uygarlığın başarısızlığıdır” diyerek hakkını teslim eder. Tarih nankör değil.

LOZANLI NAVTEX Türkiye yayınladığı bir NAVTEX'le silahlandırıldığı bilinen Sakız Adası için Lozan'a atıf yapmıştı. 2 gün önce yayınlanan Navtex'te 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurmuştu.

İŞGALE SESSİZ KALDINIZ

Sözcü yazarı Sinan Meydan



* İsmet Paşa Lozan’a giderken 12 Ada İtalyan, Ege adaları Yunan, İstanbul, Boğazlar İngiliz işgalindeydi. Lozan’da Türk heyeti Meis’i isteyince Fransızlar, Meriç sınırını tartışmaya açtı; İtalyanlar müttefik tazminatlarını masaya getirdi. Kanla kazanılan vatanı Meis için ateşe atmadık.

* 1683’te Viyana’dan 1921 Sakarya Zaferine 238 yıl içinde Avrupa toprakları, Balkanlar, Arap Yarımadası, tüm adalarıyla koca Akdeniz, Kıbrıs, Musul, İstanbul, İzmir, Bursa, Edirne… Kim düşmana teslim etti? Anadolu’yu, Trakya’yı? Osmanlı’nın üç başkentini kim yeniden vatan yaptı Sayın Bakan?

* Lozan 12 ve 13. maddelere göre Sakız dahil Ege’de pek çok ada gayri askeri statüdedir. 1947 Paris Barış Antlaşması’na göre Meis de askerden arındırılmıştır, tahkimat yapılması yasaktır. Niye bugüne kadar Yunanistan’ın bu adaları anlaşmalara aykırı olarak işgaline sessiz kaldınız?

* Bugün sizin Dışişleri Bakanı bizim yurttaşı olabildiğimiz bir Türkiye Cumhuriyeti varsa onu İstiklal Savaşı ve sonrasındaki Lozan’a borçluyuz. Meis üzerinden Türkiye’nin tapusu Lozan’a yönelik sarfettiğiniz sözler gerçek dışıdır Sayın Mevlut Çavuşoglu.

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İÇERİDE ELEŞTİRİ DIŞARIDA DAYANAK

Sözcü yazarı İsmail Saymaz

* AK Parti, Doğu Akdeniz ve Ege meselesinde içeride Lozan'ı ve Atatürk'ü eleştiriyor.

* Dışarıda, Akdeniz ve Ege'deki haklarımız için Lozan'ı ve Atatürk'ü dayanak gösteriyor.

KADİR MISIROĞLU YAŞIYOR

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretleriyle bilinen, yazar Mustafa Armağan ise Çavuşoğlu’na destek verirken “Kadir Mısıroğlu yaşıyor… Bakın, Lozan’ın hezimet olduğu CNN Türk’te dile getiriliyor Mevlut Çavuşoglu bey tarafından” ifadelerine yer verdi.

LOZAN’IN ÖNEMİ

Yıl: 1923… Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm yurdu düşman işgalinden kurtardı. Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştı. Sırada bu zaferi, Türkiye'nin bağımsızlığını ve milli egemenliğini tüm dünyaya kabul ettirmek vardı. Görüşmelerin adresi İsviçre'nin Lozan kentiydi. İlk barış görüşmeleri 1922'de başladı. İsmet Paşa başkanlığındaki Türk heyeti Lozan'a giderken, ülke 10 yıllık savaştan yeni çıkmıştı.

TEK CEVAP: BAĞIMSIZLIK

Türkiye, Lozan'a Kurtuluş Savaşı'nın galibi olarak giderken, Müttefikler Türkiye'yi 1. Dünya Savaşı'nın mağlubu olarak görüyordu. Masadaki herkes Türkiye karşıtı cephede birleşmişti. İlk sunulan anlaşma metni ise Sevr'den farksızdı… İsmet Paşa, Ankara'nın da onayıyla teklifi reddetti. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, bu durum için “İsmet söylediğimiz her şeye aynı cevabı verdi: Bağımsızlık” dedi.

KURUCU ANLAŞMA

Bunun üzerine Lozan Konferansı 4 Şubat 1923'te kesildi. İsmet Paşa ve heyeti Türkiye'ye döndü. Konferans 23 Nisan 1923'te yeniden başladı. Üç ay sürdü. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı. Türkiye'nin bugünkü sınırları Lozan Antlaşması ile çizildi. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Ekonomik, siyasi, adli, hukuki bağımsızlığımız antlaşması Lozan sayesinde sağlandı. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olarak kabul edildi.