Lüks otomobilde 5 liraya karpuz satan sürücüye ceza yağdı!

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün yaşanan olayda yabancı uyruklu bir kişinin Lamborghini marka araçla 5 liraya karpuz satması gündem oldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada lüks aracını farklı amaçla kullanan o kişi belirlendi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Emniyete getirilen araç sahibinin İran’lı M.H.F. olduğu anlaşıldı. Araç sürücüsü M. H. F. 'ye “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 1 (Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek) maddesine göre bin 228 lira idari para cezası uygulandı. İranlı M.H.F.'nin kullandığı lüks araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Aracı bağlanan İranlı’nın ülkesinde internet fenomeni olduğunu ve internette yayınlamak üzere görüntü çekmek için lüks araçta karpuz sattığını söylediği öğrenildi.

KARPUZ SATILAN ARABA LAMBORGHINI AVENTADOR

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini’nin en üst seviyede v12 silindirli motorlu versiyonu olan Aventador ülkemizde 2. el olarak ortalama 5 milyon TL’ye satın alınabiliyor.

En az 700 beygir güç üreten 4 tekerlekten çekişli bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 350 km/s olarak belirtilmiş.

Daha önce yüzde 160 olan bu sınıftaki araçların Özel Tüketim Vergisi Remi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yüzde 220’ye çıktı. Lüks aracın yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi ise 46 bin TL civarında.