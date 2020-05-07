Bir aydır devam eden maske sorunu sonunda çözülecek. 3 Nisan günü kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğu getirilirken, 6 Nisan'da maske satışı yasaklanmış ve kriz başlamıştı.

Şimdi üst sınır konulan ve 1 liraya satılması öngörülen maskeler, market ve eczanelerde bulunacak. Maske satışı tartışması gündeme otururken vekiller haftalardır mağdur edilen vatandaşlardan iktidarı sorumlu tuttu.

İYİ Parti Milletvekili Ahad Andiçan “Maske dağıtımında çarşafa dolanan iktidar satışı serbest bıraktı. Meşhur Ağa-Maraba hikayesi gibi. Madem başa dönecektik, biz bu haltı niye yedik?'' diye sordu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise “Maske maske olalı böyle zulüm görmedi” dedi.

Pişmiş tavuğun başına gelmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bu maskenin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi” diye isyan etti.

CHP'li Gürsel Tekin ise iktidarı şöyle eleştirdi: “Önce maskeyi ‘vatandaşa uygun fiyatla satacağız' sonra ‘eczane satacak' sonra ‘kod vereceğiz, bedava eczane dağıtacak' en son ‘vatandaşa uygun fiyatla satacağız' dediler. 55 günde

5 maske dağıtamadılar. Beceriksizler.''

FİYATLAR UÇTU

Maske fiyatları son 2 ayda olağanüstü bir artış gösterdi. Normal fiyatı 1 lira olan tek kullanımlık kağıt maskeler 4 ile 7 lira arasında satıldı. Eski fiyatı 200 lira olan N95 FFP3 maskeleri ise şu sıra 750-900 liraya zor bulunuyor…