Mahkemeden Cemile hemşireyi üzecek bir karar daha

Ordu’da eşiyle boşanma davası devam eden sağlık çalışanı Cemile Deniz’in 5.5 yaşındaki oğlunun velayetini dava aşaması sırasında geçici olarak kendisine verildi.

Ancak bir süre sonra baba Mehmet Atakan Deniz, bu karara itiraz ederek, annenin sağlık çalışanı olduğunu ve corona virüs bulaşma açısından çok riskli olduğunu belirterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

Mahkemede dilekçe doğrultunda ara karar vererek, “Corona virüs hastalığının yüksek bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak bu aşamada çocuğun geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacağı kanaatiyle, çocuğun geçici velayetinin tedbiren ve takdiren anneden alınarak baba üzerine bırakılmasına” denilerek velayeti geçici olarak Mehmet Atakan Deniz’e verdi.

Bu karara ülke genelinde sağlık sendikaları ve kadın dernekleri sert tepki gösterdi.

“ÖLDÜK YETMEDİ ÇOCUKLARIMIZI ELİMİZDEN ALIYORLAR”

Sağlık ve Meslek Örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamada, sağlık çalışanı Cemile Deniz’in çocuğunun elinden alınmasına karar veren mahkemenin bu kararından vazgeçmesini istedi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Kahramanlar olarak başladığımız Corona mücadelesinde tükendik, tekrar tekrar enfekte olduk, öldük; yetmedi çocuklarımız elimizden alınıyor. Sağlık çalışanları olarak Corona virüs ile en önde mücadele ediyoruz.

*Sağlık açısından riskli grupta da olsak izinli sayılmıyoruz, bakıma muhtaç yakınlarımızın, çocuklarımızın yanında olamıyoruz, bakıcı tutmaya maddi gücümüz yetmiyor, izin alamıyoruz, emekli olamıyoruz, istifa edemiyoruz.

*Dahası karşı karşıya bırakıldığımız bütün baskı ve zorluklarla birlikte Corona mücadelesinde üstlendiğimiz rol, çocuğumuzun velayet hakkını kaybetmemize gerekçe olarak gösteriliyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU KARARLA DAMGALANMIŞTIR

*Cemile Ebe sistem tarafından, tekrar tekrar mağdur edilmiştir. Cemile Ebe görev tanımında olmayan bir çalışma alanında istihdam edilerek mağdur edilmiştir.

*Bağışıklık sistemi düşük olduğu belirtilen çocuğuna bakan bekar bir kadın olarak, çocuğunun bakımını sürdürmesine imkân sağlayacak bir birimde çalıştırılmayarak mağdur edilmiştir. Çalışan bir anne olarak çocuğunun gelişim dönemine uygun eğitim sürdürmesine imkân sağlayacak koşulları oluşturacak kaynaklarından yoksun bırakılarak kreş sağlanmayarak, ebeveyn izni verilmeyerek mağdur edilmiştir.

*Aynı sistem bu anneyi, riskli bulup covid ek ödeme kapsamına almadığı bir birimde çalıştırırken, çocuğunun bakımı söz konusu olduğunda kendisini “yüksek riskli” olarak değerlendirerek mağdur etmiştir.

*Bu kararla, bir anne çocuğu elinden alınarak mağdur edilmiştir. Bir çocuk annesinden ayrılarak mağdur edilmiştir. Kabul edilemez bu kararın derhal bozulmasını bekliyor ve Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık emekçilerinin çocuk bakımı sorunlarının çözülmesi için harekete geçilmesini talep ediyoruz.

ANNENİN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Mesleği riskli sayılarak çocuğu elinden alınan Cemile Deniz ise, mahkemenin verdiği bu karara dilekçe vererek itiraz etti. Ancak mahmeke, genç kadının itiraz dilekçesini psikolog ve pedagoglardan oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanacak rapordan sonra değerlendireceğini açıklayarak kararı bozmadı.

Cemile Deniz’in avukatı İrfan Demir, mahkemenin en başında yapması gereken işlemleri şimdi yapmaya başladığını dile getirerek, “Anne ve babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamlar incelenecek. Psikolojik durumlarına bakılacak. Çocuğun psikolojik durumu değerlendirilecek. Çocuğun yaşam ortamına bakılacak. Mahkeme bilirkişinin raporuna göre bizim dilekçemizi değerlendirip karar verecek. Ama bunu davanın başında yapması gerekiyordu. 2 ay sonra değil. Ya da velayeti babaya verirken bilirkişi raporu istemeliydi” diye konuştu.

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