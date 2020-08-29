Maksim Gazinosu’ndan Ardahan Belediyesi’ne

Faruk Demir, 1963'te Ardahan'ın Hanak İlçesi'ne bağlı bir köyde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ise 6 yıl boyunca her gün 7 kilometre yürüyerek gidip geldiği ilçe merkezinde tamamladı. Sonra yollara düştü. İstanbul'daki gazinolarda önce komi, sonra da garsonluk yaptı. Güzel sesi keşfedilince İTÜ Devlet Konservatuarı Şan bölümünde eğitim aldı. TRT ses sanatçılığı günlerinin ardından da siyasete atıldı. Önce DSP'den Ardahan Milletvekili seçildi, sonra da yerel yönetime geçti. Ardahan Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan CHP'li Faruk Demir, hayatını, siyaseti ve çalışmalarını SÖZCÜ Haftasonu'na anlattı:

GAZİNODA KOMİLİK

MAKSİM GÜNLERİ: Liseden sonra istikbalimizi aramak için 17 yaşında yollara düşüp İstanbul'a gittim. Bir süre iş bulamadım. Geri dönmek de istemiyordum. Komi ve garsonluk yapmaya başladım. Genellikle müzikli gazinolarda komi olarak çalışıyordum. 1980'li yıllarda gazino geleneği zirvedeydi. Caddebostan Maksim'de komi ve garson olarak çalıştım. O günlerde sahneye çıkan Turgay İnan abime ‘Benim de sesim güzel, garsonluk bana göre değil. Sanatçı olamaz mıyım?” dedim.

KONSERVATUVAR: Turgay İnan beni konservatuvara yönlendirdi ve çalıştırdı. Böyle bir okul olduğunu ilk kez duyuyordum. Sınavı kazandım ve kendimi İTÜ Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü öğrencisi olarak buldum. Okul bitince 1987'de TRT'nin sınavına girip Halk Müziği kadrolu ses sanatçısı oldum. Daha sonra Prof. Mehmet Haberal bana Kanal-B TV'nin kapılarını açtı, 17 yıl burada çalıştım.

SİYASETE GEÇİŞ

ECEVİT'LE OLUR: Ankara' da TBMM ve siyasilerle yakın dostluklarım oldu. 1999 seçimlerinde CHP- ANAP ve DSP'den Ardahan Milletvekili adaylığı teklifleri geldi. Benim gönlüm Bülent Ecevit' ten yanaydı. Babam siyasete girmeme karşıydı ancak DSP olunca ‘'Madem Ecevit peki'' dedi. Dönemin Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın siyasi hayatımda çok önemli yeri ve üzerimde hakkı vardır. Ardahanlı hemşehrilerimin güvenine mazhar olduk. 21. dönem Milletvekili olarak TBMM'ye seçildim.

ARDAHAN’I SORUNSUZ KENT YAPACAĞIZ

Demir, 1999'da DSP'den Meclis'e girdi. Siyasette sonraki rotası CHP oldu. Demir, “Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteği ile 3 dönem Parti Meclisi üyeliği yaptım. Şimdi de şehrime hizmetin onurunu yaşıyorum” dedi. Başkan seçildikten sonra önce Ardahan Belediyesi yazısının üzerine T.C. ibaresini yerleştiren Demir, “57.5 milyon lira borç devraldık, yeni borç da yapmadık. Ardahan'ı sorunsuz bir kent yapacağız” dedi.

KONSERDEN KAZANDIĞINI BURS OLARAK DAĞITIYOR

Ardahan Belediye Başkanı Demir, bir taraftan başkanlık görevini yürütürken, fırsat buldukça da konser veriyor. “Belediye başkanıyken tek işimin Ardahan olacağı konusunda söz verdim. Konserlerden alacağım parayı, Ardahanlı öğrencilere burs vermek kaydı ile kabul edeyim mi?” diye vatandaşlara soran Demir, yüzde 92 oranında destek aldı. Bodrum'da 2, Burhaniye ve İstanbul Şişli'de verdiği toplam 4 konserinden elde ettiği geliri, Ardahanlı öksüz ve yetim 35 kız çocuğuna burs olarak dağıtıyor.

EN BÜYÜK MUTLULUĞU

Demir, en büyük mutluluğunu anlatıyor: “Aşık Mahsuni Şerif' in, Atatürk'e yazdığı ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' türküsünü, ilk seslendiren sanatçı oldum.”