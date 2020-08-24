Malazgirt etkinliklerine izin, Zafer Yolu Yürüyüşü’ne yasak

Kurtuluş Savaşı esnasında işgalci Yunan birliklerine karşı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan ‘Büyük Taarruz’un yıldönümünde, Afyonkarahisar'da her yıl 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilen ‘Zafer Yolu Yürüyüşü’ yasaklandı.

Karar Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın emriyle Afyonkarahisar Valiliği tarafından alındı. Yürüyüşün iptal edilmesi Afyonkarahisarlıların ve CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

DAVET TEPKİ ÇEKTİ

Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü sebebiyle yapılacak yürüyüş yasaklanırken, AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in kentin çeşitli noktalarına kendi resmiyle astırdığı ‘Malazgirt'te Davet' billboardları tepkilere neden oldu.

Zeybek billboardlarla, vatandaşları 26 Ağustos tarihinde Malazgirt'te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği etkinlik ve yürüyüşe davet ederken kentten otobüs de kaldıracağı öğrenildi.

BİR ANDA İPTAL EDİLDİ

Yasaklamaya tepki gösteren CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Peynirci SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, kendilerine valilik tarafından daha önce izin verildiğini, ancak 21 Ağustos Cuma günün iznin bir anda iptal olduğunu ifade etti.

Peynirci şunları söyledi:

* Bu sene Valiliğin programında Zafer Yolu Yürüyüşü yer alıyordu. Ancak bir anda 21 Ağustos Cuma günü program değişti. Bir yazı göndererek 25-30 Ağustos programlarıyla ilgili kısıtlama getirildiği ve kutlamaların sadece protokolün çelenk koyma düzeyinde olacağı belirtildi.

* Ama aynı gün Malazgirt ve Ahlat'ta olan programlar için Afyonkarahisar Belediyesi buradan araç kaldıracağını duyurdu. Bilboardlarda ‘Malazgirt'te buluşuyoruz' bununla ilgili fotoğraflar yer alıyor.

ÖNCE KABUL SONRA RET

* Yasaklamanın ardından biz sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 15'e kişilik gruplar halinde bu yürüyüşümüzü gerçekleştireceğimizi söyledik. Bunu önce kabul ettiler, daha sonra ‘Katılım olmasa daha iyi olur' denerek bundan da vazgeçtiler.

* Ama biz tüm kısıtlamalara rağmen bu yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Her sene zaten bu yürüyüşümüzü yaptırmamak için çeşitli bahaneler ortaya koyuyorlar. Bu sene ne olursa olsun bu bahaneye izin vermeyeceğiz.

* İnsanları soğutarak Zafer Yürüyüşü'nden uzak kalmalarına izin vermeyeceğiz.

ÇOK GARİP BİR DURUM

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz ise karara bir anlam veremediklerini belirterek şöyle konuştu:

* Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek, bilboardlara kendi görselini paylaşarak Afyon halkını Malazgirt'te davet ediyor.

* Billboard diyor ki: '26 Ağustos'ta Malazgirt'te buluşalım. Afyon'da böyle bir kurtuluş gününde Malazgirt'te olmayı düşünmek gerçekten çok garip bir durum.

* Malazgirt de bizim, Alparslan da bizim, Mustafa Kemal Atatürk de, Kocatepe de bizim.

YASAĞI TANIMIYORUZ

Her yıl olduğu gibi bu yılda kentte ‘Zafer Yolu Yürüyüşü'nü coşkuyla ve yoğun katılım ile gerçekleştireceklerini dile getiren Görgöz sözlerini şöyle bitirdi:

* Sürekli milli bayramları yok sayan, her bayramda bir şeyleri bahane eden anlayış 18 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Ama biz Mustafa Kemal'in yoldaşları olarak ne onların yasaklarını tanıyoruz. Ne de yasakları umurumuzda.

* Biz yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Biz Mustafa Kemal'in izinden gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 98 yıl önce büyük Taarruz'un kararını verdiğinde hiç kimseden izin almamıştı.

* Biz de izin alacak durumda değiliz. CHP Afyonkarahisar İl başkanlığı olarak Türkiye'deki tüm yurtseverleri de bu yürüyüşümüze bekliyoruz.

* Bu pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak, maskemizi takarak, gerekli tedbirler içinde yürüyüşümüzü yapacağız.