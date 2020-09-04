Manisa Valisi Karadeniz: Vatandaşı rahatlatacak durumda değiliz

İçişleri Bakanlığı'nın tüm illere gönderdiği ‘Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetim' başlıklı genelgesinin doğrultusunda Manisa'da il genelinde cadde ve sokaklarda, kafeteryalarda, alışveriş merkezleri ile halkın yoğun olduğu bölgelerde denetimler yapıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve ilgili kurum müdürleri ile oda başkanlarıyla birlikte alışveriş merkezindeki denetimlere katıldı. Manisa Valisi Karadeniz, alışveriş merkezindeki iş yeri çalışanlarıyla sohbet ederek kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Manisa Valisi Karadeniz denetimden sonra yaptığı açıklamada denetimlerin pandemi sürecinde vatandaşlara unutulan Covid-19 tedbirleri hatırlatmak olduğunun altını çizdi.

“SONUCUN NEREYE GİDECEĞİNİ KESTİREMEYİZ''

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Covid-19 kapsamında unutulan kurallar sebebiyle vaka sayılarında Türkiye genelinde bir artış olduğunu, kurallara uyulduğu takdirde yeni kısıtlamaların gelmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

* Belirlenmiş kurullara uygun hareket edilmiş olsaydı bugün bu kısıtlamalar gelmeyecekti. Bu toplumun her alanı için geçerlidir. Ancak önümüzde hala fırsat var. Herkes hangi iş kolunda ve ortamda olursa olsun kurallara uyarlarsa devlet yeni bir kısıtlama getirmek zorunda kalmaz.

* Her kısıtlamanın ekonomik anlamda olumsuzluklarının olduğunun da farkındayız. Onun için ekonomik faaliyetlerimizi en üst düzeyde devam ettirebilmemiz hem de sağlığımıza bir zarar gelmeden faaliyetlerimizi sürdürmemiz için kurallara uymamız gerekir.

* Manisalılarımıza kurallara uyalım çağrısında bulunuyoruz. Yeni kısıtlamalara maruz kalmayım. Bu bizim elimizde. Bunu sağlarsak birkaç içinde güzel sonuçlar alırız. Kurallara uymamaya devam edersek de bunun sonucunun nereye kadar gideceğini kestiremeyiz.

“VATANDAŞI RAHATLATACAK DURUMDA DEĞİLİZ”

Manisa Valisi Karadeniz Manisa'da vaka sayısı artış hızının 22 Temmuz tarihinden sonra yükseldiğini ancak geçtiğimiz Kurban Bayramı'ndan sonra getirilen ek tedbirlerle artış hızının kontrol altına alınarak yavaşladığını ifade etti. Vali Karadeniz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Şu anda hastanelerle ilgili önemli bir sıkıntımız yok. Ancak vatandaşı da rahatlatacak durumda da değiliz. Bunu da açık yüreklilikle ifade ediyorum.

* Günlük vakaları birebir takip ediyorum ve 22 Temmuz tarihinden itibaren vaka sayısı ciddi anlamda bir ivme kazandı. Kurban Bayramı sonrasında aldığımız bazı kararlar neticesinde bu artışı biraz yavaşlattık.

* Şu anda artış hızımız çok yavaş seyrediyor. Ama bizim artık artış kelimesini konuşmamız lazım. Artık iniş kelimesini konuşmamız lazım. Bunun içinde daha fazla tedbir almamız lazım.

* Şu anda panik yapacak bir ortamımız yok. Ancak rahat olacak bir ortamımızda yok. Herkes tedbirli olup kendi tedbirini alacak.

VAKA SAYISI ARTIŞINDA EN ÖNEMLİ ETKEN DÜĞÜNLER

Manisa Valisi Karadeniz, Manisa'da yaşanan vaka artışlarının en büyük etkeninin düğünler olduğunu dile getirdi. Vali Karadeniz sözlerini şöyle sürdürdü:

* İçişleri Bakanlığı'nın düğünler ile ilgili genelgesi yayınlamadan önce düğün salonu temsilcileri ile bir toplantı tertiplemiştim. Onlara gereken tedbirlere uyun ve uymazsanız önümüzdeki günlerde yeni tedbirler almak zorunda kalacağımızı belirtecektim.

* Çünkü son haftalar ilimizdeki vaka sayısının artışındaki düğünlerden kaynaklı. Ancak toplantıyı yapmayı düşündüğümüz gün yaptığımız akşamı İçişleri Bakanlığımızdan düğünler ile ilgili yeni genelge geldi. Artık o toplantıyı yapmanın bir manası kalmadı ve kısıtlama gelmiş oldu.

* Keşke düğünlerde o kurallara uyulmuş olsaydı da şuan da da önümüzdeki günlerde düğün yapacak olanlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ve sağlık kurullarının belirlemiş olduğu kurallarda düğünlerini yapmış olacaklardı.

* Bundan öncekilerin bu kurallara uymamaları ve bunun sonucunda düğün kaynaklı vakalarda yüksek bir şekilde artış göstermesi bu kısıtlamaya getirdi.

* Manisa Valiliği olarak günlük vakaları takip etmeye devam edeceğiz. Bunun kaynaklarının neler olduğunu takip edeceğiz. Eğer dokunmamız gereken bir yer olursa ki elbetteki dokunacağız.

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