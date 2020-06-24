Manisa’da yüksek su faturaları vatandaşı isyan ettirdi

Türkiye'de Covid-19 salgının yaşandığı bugünlerde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan Manisalı vatandaşlar yüksek gelen su faturalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Manisa Su ve Kanalizasyon İşleri İdaresi(MASKİ) önünde toplanan vatandaşlar yüksek su faturalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Vatandaşların tepkisine CHP'liler de katılarak destek verdi.

“AYLIK 40-50 LİRA GELEN FATURALAR 6 KATINA ÇIKTI''

MASKİ önünde toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan yüksek su faturası mağduru Levent Ural, pandemi döneminde her şeye yüksek oranda zam geldiğini ve bu nedenle vatandaşın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu dile getirerek, özellikle son 1 ayda MASKİ'nin su faturalarına 6 kat zam yaptığını iddia etti. Vatandaşlar yüksek su faturalarına tepkilerini faturaları yakarak gösterdi.

Levent Ural yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Pazara gidiyoruz her şey ateş pahası. Elektrik faturaları fahiş fiyatlarda geliyor. Vergiler yükseliyor ve bu yetmiyor yeni vergiler geliyor.

* Tüm bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de MASKİ işsizlikle, açlıkla boğuşan vatandaşa aylık 300 lira 350 lira gibi su faturaları gönderiyor. Normal zamanda 40 lira 50 lira gelen bu faturalar ne oldu da 6 katına çıktı?

* Kartlı abonelerde, 100 liralık su yüklemek isteyen vatandaş, kartını taktığında 35 lirası kesintiye uğruyor. 65 liralık su ancak alabiliyor.

* Bir faturaya bu kadar soygunu sığdırabilecek yeteneğiniz var ise, çözüm bulma yeteneğine de sahipsiniz demektir.

* Yerel seçimden önce suya yüzde 40 indirim yapacağız dediler, ancak seçimden sonra bırakın indirimi, suya görülmedik oranda zam yaptılar. Biz Manisalılar bir anda ülkenin en yüksek bedelli suyunu kullanır olduk.

“BİZ BU FATURALARI KABUL ETMİYORUZ”

Su faturası mağdurlarından Levent Ural, pandemi döneminde belediyelerin vatandaşlara yardımcı olması ve özellikle faturalarda indirim yapması gerektiğinin altını çizdi.

Levent Ural açıklamasının son kısmında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulanarak şu ifadelere yer verdi;

* Biz bu faturaları asla kabul etmiyoruz. Bizim talebimiz faturaların taksitlendirilmesi değil. Bu faturaların yeniden hakkıyla düzenlenmesini talep ediyoruz.

* Seçimden sonra yapılan zamların geri alınmasını istiyoruz. Kartlı abonelerden kesilen bedellerin düşürülmesini istiyoruz. Bizler gelen bu yüksek faturalara sessiz kalmayan vatandaşlar olarak bu basın açıklamasını yapıyoruz.

* Hiçbir kişiyi ya da partiyi hedef almıyoruz. Taleplerimiz karşılanmadığı sürece de eylemlerimizin süreklilik göstererek devam edeceğiz.”

“PANDEMİ DÖNEMİNDE KİMSENİN SUYUNU KESMEDİK''

Eylem öncesinde toplanan vatandaşları bilgilendiren MASKİ Genel müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ise, pandemi döneminde borcu yüzünden kimsenin suyunu kesmediklerini belirterek, yüksek su faturaları için iki taksitlendirme yaptıklarını söyledi.

Daire Başkanı Akbaş yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

* Biz meclisin aldığı kararları uygulamak ve yürütmek zorundayız. Biz pandemi süresince abonelerimize borçtan kesme işlemi yapmadık. Hiç kimseye borcunu ödemesine dair yazıda göndermedik. Bunu üzerine de 2 tane de taksit yaptık. Gelen vatandaşlara taksit yapıyoruz.

* Yapılan faturalandırmalarda eğer yanlış var ise bu düzeltilebilir. 2 bin 200 abonemiz icradaydı biz onların bu dönemde sularını bile açtık. Kimseyi mağdur eden bir tavır izlemedik.

* Faturaların yüksek gelmesinin sebebi ise pandemi döneminde su sayaçlarında okuma yapmadık. Nisan ve Mayıs ayı faturalarını vatandaşın Ocak ve Şubat ayında kullandığı suya göre kıyaslama yaparak kestik.

* Bu nedenle 2 ay faturalar düşük gelmiş olabilir. Ancak 1 Haziran tarihinden itibaren sayaçları okumaya başladığımızda vatandaşın su kullanımının Mayıs ve Nisan ayında bizim yaptığımız kıyaslamadan daha yüksek olduğunu gördük. Bu nedenle bu ay faturalar yüksek gelmiş olabilir.