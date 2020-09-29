Manisa’daki orman yangınında 6 kişi yaralandı!

Manisa Gördes ilçesine bağlı Karayağcı ile Kayacık mahalleri arasında ormanlık alanda bugün öğle sıralarında orman yangını meydana geldi. 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer, ayrıca çevre ilçe ve işletmelerden 21 su tankeri ve 4 dozerin müdahale ettiği orman yangınında, gece sebebiyle havadan söndürme çalışmalarına ara verildiği ve çalışmaların karadan devam ettiği öğrenildi.

VALİLİK: 6 KİŞİ YARALANDI

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in Gördes ilçesinde yangının meydana geldiği alanda helikopterle incelemede bulundu.

Vali Karadeniz'in havadan incelemesinin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada orman yangınında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* İlimiz Gördes İlçesi Karayağcı Mahallesi batısı ile Kayacık Mahallesi arasındaki arazide 29.09.2020 günü saat 14:55 sıralarında orman yangını meydana gelmiştir.

* Gördes İlçesinde meydana gelen orman yangınında, ekipler tarafından yangını söndürme çalışmalarına 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer, ayrıca çevre ilçe ve işletmelerden 21 su tankeri ve 4 dozer olmak üzere toplam 119 araç ile anında başlanılmıştır.

* Yangında mahsur kalan 11 vatandaşımız ekipler tarafından kurtarılmış ve dumandan etkilenen 6 vatandaşımızdan 4'ü Gördes'te, 1'i Akhisar'da 1 tanesi de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 5 yaralımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

* Ayrıca yangın bölgesinde Tereke Damları bölgesindeki çiftlikten 45 büyükbaş hayvan tahliyesi yapılmış olup, güvenli bölgeye sevk edilmektedir.

* Yangın yaklaşık 50 hektar alana yayılmış olup, gece olması sebebiyle havadan söndürme çalışmalarına ara verilmiş olup karadan söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Edinilen bilgilere göre orman yangınında yaralanan 6 kişiden birinde 3. derece, ikisinde ise hafif derece yanık var.