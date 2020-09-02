Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 11 proje sundu

Kabulden önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi veren Yavaş, gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 11 ayrı kent projesini aktaracağını söyledi.

Görüşme sonrası ise ABB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Toplantıda Başkent Ankara'nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkanımız Yavaş, kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü'nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı'nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı'na başta su, altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilmiştir. Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur.

Başkanımız Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılmıştır.”