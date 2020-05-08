Mansur Yavaş isyan etti: Bunun bir sorumluluğu olacak elbette

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, corona virüsü salgını gündemiyle, bugün saat 14.00’da olağanüstü toplandı. Toplantı belediyenin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Meclis toplantısında altyapı çalışmaları için gerekli kaynak kullanımı başta olmak üzere küresel salgın hastalık sürecinde alınan kararlar ve planlanan yeni önlemler görüşüldü.

TALEPLER AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Meclis gündemine alınan ve oylanan bazı kritik talepler çoğunlukta olan AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Toplantıya başkanlık eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise zaman zaman isyan noktasına geldi.

Yavaş’ın gerildiği konulardan biri de belediyenin daha fazla sosyal yardım yapabilmesi için bütçenin %10’u oranında borçlanması teklifinin AKP ve MHP Grubunun önergesiyle 100 milyon TL ile sınırlandırılması oldu.

MANSUR YAVAŞ İSYAN ETTİ

Oylamanın ardından kararı kabul eden Mansur Yavaş AKP ve MHP’li üyelere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sınırlamanın kanunen mümkün olmadığını yasal haklarını kullanacaklarını ifade eden Yavaş şunları söyledi:

* Bunun tabi bir sorumluluğu olacak elbette. Siyasi sorumluluğu olacak. Daha önceki yıllarda nasıl krediler verilmiş, nasıl faizlerle verilmiş, şimdi nasıl bir uygulama var, otobüslerde, billboardlarda (reklam panoları) televizyonlarda ziyadesiyle göreceksiniz.

* Çünkü Ankara halkı bizi yetkilendirmiş, bize Ankara’yı emanet etmiş, en iyi şekilde yönetmemizi istiyor. Buna engel olmaya, çomak sokmaya çalışan herkese de mutlaka gereken cevabı verecektir.

TOPLANTIDA TANSİYON YÜKSELDİ

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği toplantıda Mansur Yavaş’ın öfkelendiği bir diğer an ise yayına şöyle yansıdı: