Mansur Yavaş sözünü tuttu: Konutlar 100 TL’ye kiraya verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aylık 100 TL'ye kiralık sosyal konut projesini de hayata geçirdi. Geçmiş dönemde yapılan ve 18 yıldır atıl durumda bulunan Mamak Eserkent Sosyal Konutları’nı yenileyerek oturulabilir duruma getiren Yavaş, bu konutların dar gelirli yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara 100 TL'den kiraya verileceğini açıkladı.

29 EKİM’DE DUYURMUŞTU

“Bu 29 Ekim'de her hanede çifte bayram yaşansın istiyoruz. Mamak'ta yapılan ve 18 yıldır çürümeye terk edilen 400 adet 1+1 konutun tamamını yeniledik. Yeni evli çiftlerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çok uygun fiyata kiralayacağız” diyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konutların açılışını yapan Mansur Yavaş bu sözünü de tuttu.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından çalışmaların tamamlanmasının ardından 1+1 400 konut için başvurular alınmaya başlandı.

Aylık 100 TL bedelle kiraya verilecek konutlardan yararlanmak isteyen ekonomik durumu iyi olmayan yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlar; büyükşehir belediyesi hizmet binasında Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığına bağlı A Blok 18 numaralı bankoya gelerek ya da belediyenin internet adresinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek.

YENİLENEN KİRALIK KONUTLAR İÇİN NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLECEK

İç ve dış mekanları ile birlikte çevresi tamamen yenilenen ve 5 bloktan oluşan 400 adet 1+1 daire büyükşehir belediyesi tarafından kiraya verilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yönden destek sağlamak amacıyla aylık 100 TL'den kiraya verilecek konutlarda ikamet etmek isteyen vatandaşların aylık gelirinin 3 bin TL'yi geçmemesi ve eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartı aranacak.

Başvuru sahiplerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşuluyla ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara'da olduğunu belgelemesi istenecek. Başvuru formunu dolduran ya da bizzat başvuru yapanlar, kriterleri karşılayıp karşılamadıklarının değerlendirilmesinin ardından noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle evlerine taşınabilecek.

“ÖRNEK BİR UYGULAMA”

Türkiye’de yerel yönetimler içinde örnek bir sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdiklerini belirten Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Mamak Eserkent Sosyal Konutları bilindiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2002 yılından beri mülkiyetinde olan konutlardı. Bu konutlar 18 yıldır atıl durumda bırakılmış ve kullanılamaz bir haldeydi. İçerisinde çok ciddi tahribatlar, yer yer hırsızlıklar ve yangınların olduğu bir alandı.

* Büyükşehir belediyesi 7-8 aylık bir süre içerisinde bu alanın tadilatını tamamlayarak 29 Ekim’de açılışını yaptı. Konutlarımızı öncelikli olarak yeni evlenen çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza aylık 100 TL kira ile tahsis edeceğiz. Türkiye’de örneği görülmeyen bu uygulamayı ilk defa başlatmış olacağız.

Kiralık konut başvuruları 15 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.