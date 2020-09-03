Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Ata, partisinden istifa edip AKP’ye geçti

DSP’den 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Marmara Ereğlisi İlçesi Belediye Başkanlığı’na seçilen Hikmet Ata, partisinden istifa ederek AKP’ye geçti.

Ata’nın parti değiştirmesi sonrasında AKP İlçe Başkanlığı tören düzenledi. Törene Belediye Başkanı Hikmet Ata, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AKP İl Başkanı Mestan Özcan ile partililer katıldı.

“ATA’YI 2014 YILINDAN BERİ BİLİYORUZ”

Törende konuşan Milletvekili Mustafa Yel, “Hikmet Ata’yı 2014 yılından beri biliyoruz. Halkın dertleriyle dertlenen ve onları çözmek için gayret sarf ediyor. Marmara Ereğlisi’nde halkın hizmetkarlarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz” dedi.

AKP İl Başkanı Mestan Özcan da Hikmet Ata’nın partiye geçmesinin Tekirdağ’a güzel kazanımlar sağlayacağını söyledi.

NEDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ise aldığı kararın ilçeye ve Tekirdağ’lılara hayırlı olması temennisinde bulundu. Ata, belediye başkanı seçildikten sonra geçen sürede Marmara Ereğilisi için çok çalıştığını belirterek şunları söyledi;

*Yapılmayanları yapmaya, dokunulmayanlara dokunmaya, unutulanları hatırlamaya çalıştık. Ancak belediyemizin daha güçlü ve özellikle Ankara’dan taleplerimiz konusunda daha etkili olması gerektiğini de bu sürede gördük, anladık.

*Seçimlerden önce bu ilçe belediye başkanı adayı olmamla ilgili gayretini desteğini hep gördüğüm değerli Mestan Özcan’a ve bu sürecin her dakikasını paylaştığım TBMM Başkanı Mustafa Şentop hocamıza çok teşekkür ederim.

*Bunların desteğiyle Marmara Ereğili’mizde belediyemizde çok güçlü olacaktır. Bizi 1,5 yıllık hizmet süremizde sürekli izleyen, millet lehine aldığımız önemli kararlarda hep destekleyen bugün almış olduğumuz bu önemli karar için bizi cesaretlendiren il başkanımızda ayrıca teşekkür ederim.

*Şu andan itibaren Demokratik Sol Partiden istifa ediyorum. Rozetimizi de inşallah sayın Cumhurbaşkanımız takacaktır. DHA