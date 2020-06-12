Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu şehirler…

Sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra vatandaşları corona virüsü salgınında korumak için tercih edilen yöntemden biri de maskesiz sokağa çıkmama yasağı oldu. Her geçen gün sayısı artan illerde sokağa ve caddelere çıkarken maske takma zorunluluğu bulunuyor.

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak, Karaman, Diyarbakır ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.