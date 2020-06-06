Mayıs ayında 156 işçi iş kazasında can verdi!

İSİG Meclisinin açıklamasına göre Türkiye genelinde iş kazalarında Ocak ayında 114, Şubat ayında 133, Mart ayında 113, Nisan ayında 221, geçtiğimiz Mayıs ayında ise 156 işçi yaşamını yitirdi.

2020 yılının ilk beş ayında iş kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 737'e yükseldi. Mayıs ayında 19 işçi corona virüs salgını, 19'u servis kazası, 16'sı ise göçük nedeniyle yaşamını yitirdi.İş kazalarında İstanbul başı çekerken, onu İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa ve Denizli izledi.

6 ÇOCUK, 6 KADIN İŞÇİ ÖLDÜ

Açıklamaya göre; Mayıs ayında tarım, gıda, tekstil ve metal iş kollarında çalışan 6 kadın işçi hayatını kaybetti. Tarım iş kolunda ise 6 çocuk işçi can verdi. Çalışırken yaşamını yitiren 51 yaş ve üstü 59 kişi çiftçi, tekstil, ticaret, metal, inşaat, taşımacılık, gemi/tersane, sağlık, güvenlik ve belediye işçilerinden oluştu.

İş kazalarında kaybedilen 14 mülteciden 6'sı Afganistanlı, 5'i Suriyeli, 1'i Azerbaycanlı, 1'i Gürcistanlı ve 1'i Iraklıydı. Mayıs ayında kaybedilen 156 işçiden ise sadece ikisi cam ve belediye iş kollarında sendikalıydı.