‘Meclis izleniyor’ polemiği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, Emniyet'in mahkeme kararı olmadan meclis içinde görüştüğü kişileri kamera kayıtları ile tutanak altına aldığını iddia etmiş, “Bir milletvekili olarak parlamento içinde izleniyor isem vay memleketin haline!” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tanal'ın iddialarına yanıt verildi.

“GÖRÜNTÜ KAYITLARI 1 AY MUHAFAZA EDİLİR”

Emniyet Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* TBMM Güvenlik Yönetmeliğinin 42. Maddesinin 3. Fıkrasında “Yerleşke içerisinde kullanılan Elektronik Kayıt Kontrol ve İzleme Merkezinin işletilmesi Bilgi İşlem Başkanlığınca, takip ve izlenmesi ise TBMM Koruma Daire Başkanlığınca yapılır.

* Ayrıca geçmişe yönelik kayıtlardan kopyalama işlemi Genel Sekreterin yazılı talimatları ile yapılır. Görüntü kayıtları Bilgi İşlem Başkanlığınca en az 1 ay muhafaza edilir.” hükmü doğrultusunda işlemler yürütülmektedir.

* Mevcut kapalı devre IP kamera sistemi işletim kayıt ve gözetimi Network ağı üzerinden yapılmaktadır. Bu yapılan işlemler sadece yetkilendirilen kullanıcılar tarafından mevzuat hükümleri doğrultusunda, tamamıyla kapalı özerk Network ağı sistemi ile işletilmekte, yetkilendirilen kişinin tüm kayıt ve izleme işlemi sistemde kayıt altına alınmaktadır.

“ORTAK KULLANIM ALANLARI VE GİRİŞLERDE KAMERA SİSTEMİ MEVCUTTUR”

* Ayrıca TBMM Halkla İlişkiler Binası (Yeni Bina) asansör girişleri haricinde katlarda ve özel kullanım alanlarında kamera mevcut olmayıp sadece Ana Binada ortak kullanım alanları ve girişlerde kamera sistemi mevcuttur.

* Milletvekillerimizin özel kullanımına tahsis edilmiş olan herhangi bir alanda kamera sistemi mevcut değildir.

* CHP İstanbul Milletvekili Sayın Av. Mahmut Tanal müsterih olsun ki, TBMM yerleşkesinde ve kullanımına tahsis edilmiş özel alanında şahsını herhangi bir izleme, takip söz konusu değildir.