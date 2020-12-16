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Meclis’te ortalık karıştı

TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AKP milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.

Güncellenme: 17:29, 16/12/2020
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Meclis’te ortalık karıştı

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddelerinin görüşmelerinde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal kürsüden AKP Milletvekillerine ‘Gidiyorsunuz artık hadi güle’ diye el salladı.

AKP ve CHP Milletvekilleri karşılıklı sözlü sataşmalarda bulundu.

CHP’li Kani Beko oturduğu yerden kalkarak “10 dakika dayanamıyorsunuz” diye bağırdı.

AKP’li Milletvekili Beko’nun üzerine yürüdü. Başkan Bilgiç oturuma ara verdi. AKP ve CHP’li Milletvekilleri araya girerek kavgayı önledi.

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