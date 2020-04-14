Menemen Belediye Başkanı Aksoy iddialara yanıt verdi

İzmir Menemen'de geçtiğimiz Cuma akşamı Gazeteci Ulvi Tanrıverdi saldırıya uğramıştı. Saldırgan D.E., Tanrıverdi'nin sosyal medyada paylaştığı, “Bugün de gripten kurtulamadık. Yarına Allah kerim, pardon Korona kerim” diye yazmasını darp etmesinin sebebi olarak göstermişti. Tanrıverdi, saldırganın yanı sıra, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında da kendisini hedef gösterdiği iddiası ile suç duyurusunda bulunmuştu. Tanrıverdi, Aksoy hakkında eleştirel yayınlar yaptığını vurgulamıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy iddialar hakkındaki sessizliğini bozarak yazılı bir açıklama yaptı. Aksoy, gazeteci Ulvi Tanrıverdi'nin iddialarının haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledi. Aksoy, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız, kime ve hangi gerekçe ile yapılırsa yapılsın lanetliyoruz” dedi. Aksoy, Tanrıverdi'nin darp olayında kendisini “azmettirici” olarak göstermesinin gerçek dışı ve iftira olduğunu ifade etti.

SUÇ DUYURUSU HAMLESİ

Menemen Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Ulvi Tanriverdi’yi darp eden kişinin gerek sosyal medyada vermiş olduğu beyanlarında, gerekse de Emniyet'te verdiği ifadesinde, darp olayını gerçekleştirme sebebinin Çağrı Radyo'da dine, inanca yönelik saygısız sözlerinden kaynaklandığını belirtmektedir.

* Sayın başkanımız Serdar Aksoy'un olayın tarafı ve azmettiricisi olarak hedef gösterilmesi kabul edilemez.

Aksoy'un da Tanrıverdi hakkında hakaret ve iftira gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

“HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ”

Açıklamada, Aksoy’dan önce üç dönem belediye başkanlığı yapan Tahir Şahin'in görev süresinde, Tanrıverdi'nin sahibi olduğu radyoya yapılan ödemelere tepki gösterildi.

Menemen Belediyesi'ne ait Kubilay Kültür Merkezi'ndeki bir odanın Çağrı Radyo tarafından üç yıl boyunca kullanıldığı, aylık kira ücretinin 104 lira gibi cüzi bir miktar olduğu belirtilerek, Tanrıverdi'nin kültür merkezinin çalışanlarını ve tüm radyo tesisatlarını karşılıksız olarak kullandığı ve yüklü miktarlarda faturalar keserek kazanç elde ettiği iddia edildi.

Açıklamada Ulvi Tanrıverdi’nin, belediyeye toplamda 538 bin lira fatura keserek sebepsiz zenginleştiği öne sürülürken, sözleşme ve ödeme tutarlarını gösteren belgeler de eklendi.

“BELEDİYE RANTINI KAYBETMESİDİR”

Aksoy’un Menemen Belediye Başkanlığı'na seçildikten sonra, hem Ulvi Tanrıverdi, hem de Tahir Şahin hakkında, “kamuyu zarara uğratmak”tan suç duyurusunda bulunduğu kaydedilen açıklamada “Ulvi Tanrıverdi'nin hakkındaki yalan haberlere dayalı karalama ve iftiraya yönelik şahsi tutumu söz konusu suç duyurusundan sonra kaybettiği ranttan kaynaklanmaktadır” iddiasında bulunuldu.

TANRIVERDİ: “HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEDİM”

Gazeteci Ulvi Tanrıverdi ise “Belediye başkanı azmettirici demedim, sosyal medya üzerinden hedef gösterildiğimi söyledim. Başıma bir şey gelirse bunun tek sorumlusu Serdar Aksoy'dur dedim” cevabını verdi.

Tanrıverdi iddialara şu yanıtı verdi:

* Benim radyom 1992'den beri kesintisiz yayın yapmaktadır, yer sorunumuz yoktur. Menemen Belediyesi'nden kiralık yer istemedim. O dönemin CHP'li Belediye Başkanı Tahir Şahin, yeni yaptırdığı Kubilay Kültür Merkezi'nde yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı.

* Burada yapılan kültür, sanat ve sosyal etkinliklerin sosyal medyadan görsel, radyodan işitsel olarak yayınlanarak köy ve beldelerdeki insanlara ulaştırılması gerektiğini, bunu yapıp yapamayacağımızı sordu.

* Radyo merkezimizin bulunduğu Mermerli Mahallesi Dr. Selahattin Özkurt Caddesi'nde Türk Telekom'un internet altyapısı 3 Megabit ile sınırlıymış. Teknik anlamda görsel yayının sorunsuz gidebilmesi için 5 Megabit olması gerektiğini öğrendim.

* Şahin, kültür merkezinin bulunduğu yerde internet altyapısının uygun olduğunu belirtti. Kültür etkinliklerinin yayınını gerçekleştirmek için, radyonun teknik tesisatını buraya taşıdım.

* Belediye bana masa-sandalye haricinde bir şey vermedi. Kendi ekipmanımı götürdüm. Bu yer için imzalanan üç yıllık sözleşme gereği tahsis edilen yer için ilk yıl 1250 lira ödedim. Haksız kazanç elde etmedim. Her şey hukuka uygundur.

“HİZMETLERİN KARŞILIĞI HUKUKA UYGUN”

Tanrıverdi, belediye muhasebesinden kaynak gösterdiği belgeler ile birlikte şu açıklamada bulundu:

* Radyomuz, Menemen Belediyesi'nin kültür, sanat, edebiyat, müzik, spor alanlarındaki etkinliklerin yayınları ile milli ve dini bayramlardaki kutlama ilanlarını ücretlendirmiştir.

* Her basın-yayın kuruluşu gibi emeğimiz ve hizmetlerimizin karşılığı hukuka uygun olarak alınmıştır. Serdar Aksoy'un belirttiği ödemeler bunlardır ve 2013 yılından bu yana 7 yıllık bilançodur.

* Menemen Belediye Muhasebe Müdürlüğü'nden alınan hesap çizelgesinde de görüleceği üzere, geçmiş yıllardan alacağımıza mahsuben yapılan ödeme tutarı 259 bin 270 liradır. Belediyeden alacağımız da 140 bin 462 liradır.