Menemen Belediyesi Başkanvekili belli oldu

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk operasyonu sonucu tutuklanarak açığa alınmasının ardından gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi.

15 CHP'li, 10 AKP'li, 3 İYİ Partili, 2 MHP'li ve 1 bağımsız üyenin yer aldığı, toplam 31 üyeden oluşan belediye meclisinde başkanvekili seçimi için sandık kuruldu. Millet İttifakı CHP'li üye Av. Deniz Karakurt'u, Cumhur İttifakı ise AKP'li üye Aydın Pehlivan'ı aday gösterdi.

MİLLET İTTİFAKI ÜÇ FİRE VERDİ

Oylamanın birinci turunda Karakurt 17 oy, Pehlivan 14 oy aldı. Yasaya göre 3'te 2'lik çoğunluk sağlanması gerektiğinden ikinci tura geçildi. Seçim yarışının bu turunda, Millet İttifakı'ndan bir üyenin, oy tercihini değiştirerek Cumhur İttifakı'na geçtiği görüldü.

İkinci turda Karakurt 16, Pehlivan 15 oy aldı. Üçüncü turda meclis üyelerinden Ali Aydın'ın oyu geçersiz sayılınca durum 15 – 15 oldu. Böylece bu turda gereken salt çoğunluk sağlanamadı ve eşitlik üzerine kura çekimine geçildi. Kura sonucunda şans Millet İttifakı'nın yüzüne güldü. Menemen Belediye Başkanvekili Deniz Karakurt oldu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır ile partilerin il başkanları da Menemen'e gelerek seçimi yerinde takip etti.

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