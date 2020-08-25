Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin’e silahlı saldırı

İzmir'in Menemen ilçesinde 1999-2019 yılları arasında dört dönem belediye başkanlığı yapan CHP'li Tahir Şahin, Yeni Foça'daki Orfoz Restoran'da arkadaşları ile akşam yemeği yiyordu. Menemen Spor Kulübü Onursal Başkanı da olan Şahin, saat 21.30'da silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşun Şahin'in baldırından girdi, ayağından çıktı.

İlk yardım müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan Şahin önce Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından kılcal damarlardaki tahribatın tedavisi için Çiğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bugün taburcu edilmesi beklenen Şahin'in bir hafta sonra tekrar yürüyebileceği bildirildi.

SALDIRGAN HENÜZ YAKALANAMADI

Öte yandan jandarma saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Jandarmanın, polis ile işbirliği yaparak güvenlik kamerası kayıtları ve cep telefonları sinyallerini incelediği öğrenildi.

“ALLAH'IN VERDİĞİ CANI ALLAH ALIR”

SÖZCÜ'ye olayı anlatan Şahin, “Arkamdan geldi, ateş etti ve arka sokakta kendisini bekleyen bir otomobile binerek kaçtı. Mavi tişörtlü, siyah maskeli biriydi. Daha önce hiç görmedim, tanımıyorum. 20 yaşında olduğu söyleniyor. Benim 20 yaşında bir genç ile ne işim olur? Halen belediye başkanı olsam, diyelim ki işe almadığım için yapar. Ama böyle bir durum yok. Hiçbir sebep yok. Arkasında kim var, azmettirici kim, bunu güvenlik güçlerimizin soruşturması sonucunda öğreneceğiz” dedi. Sağlığı ve moralinin iyi olduğunu belirten Şahin, “Allah'ın verdiği canı Allah alır” diye konuştu.

MENEMEN'DE NELER OLUYOR

Tahir Şahin sözlerini şöyle tamamladı: Menemen'de bu anlamda bir eksen kayması var. Ben 20 yıl dengeli ve adaletli yönettim bu memleketi. Kimseyi ötekileştirmedim. Kimsenin burnu kanamadı. Fakat son bir yıldır bakıyoruz; muhtarlar birbirine giriyor ve burnunu kırıyor, belediye meclisi üyesi darp ediliyor, bir başka belediye meclisi üyesi silahla kaçırılıyor, bir gazeteci dayak yiyor. Kin ve nefret Menemen'in toplumsal barışını bozuyor.