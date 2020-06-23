Son dakika… Meral Akşener arabuluculuk yaptı, barikat kalktı

Ankara girişinde bekletilen baro başkanlarını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başkanlara itidal çağrısı yapıp, “Kişisel girişimlerimle gereken çabaları göstereceğim” dedi.
Genel Başkan, parti genel merkezine gelir gelmez yoğun bir telefon trafiği başlattı. Az önce SÖZCÜ’nün sorusu üzerine İYİ Parti yetkilisi, “Barikat kalkacak, başkanlar Anıtkabir ziyaretini yapabilecek” dedi.
Barikatın kaldırılması sonrası Ankara’ya yürüyerek girilmesine izin verilen başkanlar 200 metre yürüdükten sonra araçlarla Anıtkabir’e gidecek.