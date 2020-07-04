Mersin’de okulda patlama: 2 öğretmen yaralı

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde meydana geldi.

Pandemi nedeniyle bir süre önce kurulan dezenfektan üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. O sırada atölyede çalışan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı yaralandı. İki öğretmen kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

ATÖLYEYİ BİR ANDA ALEVLER SARDI

Çevrede korku ve paniğe yol açan patlama ile birlikte çıkan yangın kısa sürede atölyeyi sardı. Yerleşim içinde yer alan okulda çıkan yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, diğer ekipler de sürekli bölgeye yaklaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Patlama nedeniyle okulda ağır maddi hasar meydana geldi.

CANLI YAYINLADI

Bu arada mahallede ikamet eden Bilgin Ferda isimli bir kadın patlama ve sonrasında çıkan yangın ve ekiplerin müdahalede bulunmasını sosyal medya hesabından canlı yayınladı.