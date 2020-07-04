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Mersin’de okulda patlama: 2 öğretmen yaralı

Mersin merkez Toroslar ilçesinde yer alan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nin dezenfektan üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan iki öğretmen hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle çevrede korku ve panik yaşanırken görevliler vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Ali Ekber ŞEN
15:14 -
Haberler Gündem
Mersin’de okulda patlama: 2 öğretmen yaralı

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde meydana geldi.

Foto: Sözcü / Okulda dezenfektan üretimi yapılıyordu.

Pandemi nedeniyle bir süre önce kurulan dezenfektan üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. O sırada atölyede çalışan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı yaralandı. İki öğretmen kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

Foto: Sözcü / Patlamanın ardından okul alev topuna döndü.

ATÖLYEYİ BİR ANDA ALEVLER SARDI

Çevrede korku ve paniğe yol açan patlama ile birlikte çıkan yangın kısa sürede atölyeyi sardı. Yerleşim içinde yer alan okulda çıkan yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, diğer ekipler de sürekli bölgeye yaklaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Patlama nedeniyle okulda ağır maddi hasar meydana geldi.

Foto: Sözcü / Patlama nedeniyle okulda maddi hasar meydana geldi

CANLI YAYINLADI

Bu arada mahallede ikamet eden Bilgin Ferda isimli bir kadın patlama ve sonrasında çıkan yangın ve ekiplerin müdahalede bulunmasını sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Atatürk canlı Kadın kimya Mersin patlama Ramazan sosyal medya yangın
Son güncelleme: 15:34 04.07.2020
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