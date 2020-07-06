Mescitlerde Kur’an-ı Kerim ortak kullanılmayacak

COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine Yatılı Kur’an Kurslarında alınması gereken önlemler eklendi. Kur’an Kurslarında da okullar için geçerli olan kurallar uygulanacak, en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak.

Yemekhane, derslik, çalışma salonları, mescit, kantin gibi toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde ve maske takılarak, birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılacak.

KUR’AN-I KERİM KİLİTLİ DOLAPTA OLACAK

Kur'an-ı Kerim, kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacak.Çalışma rehberinde mescitte alınması gereken önlemler ise şöyle sıralandı:

* Mescide girerken ve namaz esnasında da maske takılmaya devam edilecek. Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye uyulacak.

* Mescit içerisindeki Kur'an-ı Kerim dahil diğer kitaplar kilitli dolaplarda bulundurulacak, ortak kullanımı önlenecek. Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle ise kaldırılacak.