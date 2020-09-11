Meteoroloji’den 11 ile yağış uyarısı! Yarın öğleden sonra etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğleden sonra Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla’nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Uyarıların başlangıç periyodunun bugün saat 18:00, bitiş zamanının ise yarın saat 18:00 olduğu duyuruldu.

METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE UYARDI

Meteoroloji tarafından Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin batısı için uyarılarda bulundu.

MGM’nin uyarıları şöyle:

* Marmara: Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

* Ege: Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Muğla’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

* Akdeniz: Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.